Fiumicino, caos sull’aereo per atterraggio d’emergenza/ Agenti aggrediti usano taser…

Caos dopo un’atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Fiumicino. Tutto è cominciato quando una passeggera incinta di un aereo partito da Istanbul e diretto a Casablanca ha accusato un malore. Quindi, è stato disposto un atterraggio d’emergenza. A quel punto è scoppiato a bordo il panico tra gli altri passeggeri che, spaventati, hanno cominciato a chiedere di scendere. Stando a quanto riportato dal Messaggero, l’allarme è scattato sabato sera alle ore 21:50 all’aeroporto Leonardo da Vinci. I piloti dell’aereo hanno attivato tutte le misure necessarie quando la viaggiatrice, una 26enne di origini marocchine, ha accusato forti dolori durante il volo.

Appena l’aereo è atterrato a Fiumicino, il personale della Polaria è salito a bordo dell’aereo per soccorrere la donna, che è stata poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia. Fortunatamente ora la donna è in buone condizioni, ma resta ricoverata nella stessa struttura ospedaliera. Invece sull’aeroplano il caos, tanto che il comandante ha dovuto allertare la torre di controllo, visto che alcuni viaggiatori avevano avanzato la richiesta di sbarcare.

CAOS SULL’AEREO ATTERRATO A FIUMICINO: AGENTI AGGREDITI…

Ma il permesso non poteva essere accordato. Di fronte al diniego, dovuto al fatto che lo sbarco in questi casi è possibile solo in caso di pericolo, un gruppo di una ventina di passeggeri ha scatenato il panico nell’aereo bloccato a Fiumicino. Gli agenti della polizia aeroportuale da soli non sono riusciti a riportare la calma, infatti sono intervenute anche altre pattuglie. Gli agenti sono arrivati in pista e sono saliti a bordo dell’aereo, mentre la passeggera incinta era già scesa. Ma la vista delle divise blu non ha placato gli altri passeggeri che anzi, come riportato dal Messaggero, si sono scagliati contro i poliziotti. La tensione è salita ulteriormente, così uno dei poliziotti, nel tentativo di difendersi, ha azionato il taser. La pistola elettrica si è però inceppata, ma poi la situazione è tornata alla normalità. Infatti, il personale di bordo e i piloti, insieme agli agenti, dopo diversi tentativi sono riusciti a calmare i viaggiatori. Così gli agenti sono scesi dall’aereo e il pilota, quando gli è stato accordato il permesso di decollo, ha ripreso il viaggio verso la destinazione finale senza intoppi. Infatti, l’aereo è regolarmente atterrato con tutti i passeggeri all’aeroporto di Casablanca dopo le due del mattino.

