Flash mob di oggi/ Alle 18.00 tutti sul balcone per cantare Ciao Mamma di Jovanotti

L’Italia si dà appuntamento sul balcone per il flash mob di oggi, 22 marzo 2020. Continuano le iniziative dei cittadini per autosostenersi in un momento complicato a causa del Coronavirus. Alle 18.00 sarà il momento di un altro grande classico della musica italiana, Ciao Mamma di Lorenzo Jovanotti. Ovviamente non è una soluzione al problema, ma un modo per sentirsi l’uni vicini agli altri con la possibilità di darsi forza per andare avanti in questa quarantena che non sembra vedere fine. Se ieri sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato nuove disposizioni restrittive il popolo dal canto suo non vuole fermarsi e vuole dimostrare come ci sia grandissima voglia di tornare a vivere la vita di tutti i giorni, magari con un po’ più di gratitudine per poterlo fare.

Flash mob di oggi, Ciao Mamma di Lorenzo Jovanotti

Ma andiamo a conoscere meglio Ciao Mamma il brano di Lorenzo Jovanotti che sarà protagonista del flash mob di oggi, 22 marzo 2022. Si tratta del primo singolo estratto dall’album del 1991 Giovani Jovanotti. Per la prima volta fu esposta al giudizio del pubblico come sigla di coda dell’edizione del 1990 di Fantastico. Il grande successo però arrivò quattro anni più tardi quando questo fu inserito nel best off Lorenzo 1990-1995. Nel 1998 il brano entrò nella colonna sonora del film con Massimo Boldi Cucciolo. La spensieratezza del brano ci ha fatto capire che il clima di quel periodo era molto allegro con i giovani che avevano voglia di raccontarsi ai genitori in un modo tutto nuovo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA