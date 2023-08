Flashdance è una storia vera?/ Chi era Maureen Marder, la cui vita ha ispirato il film, e quanto guadagnò

Il film Flashdance è ispirato alla storia vera di Maureen Marder: chi è

Flashdance è ad oggi una delle pellicole musicali più celebri e amate del mondo intero. Uscito nel 1983 e diretto da Adrian Lyne, il film narra la storia di Alexandra Owens, interpretata da Jennifer Beals, una donna con una grande passione e talento nella danza che aspira ad entrare in una prestigiosa scuola di ballo. Non tutti sanno però che quella rappresentata nel film è una storia vera.

Ad ispirarla è stata Maureen Marder, una giovane donna che di giorno lavorava come operaia, come la protagonista del film, mentre di notte faceva la ballerina in un noto strip club di Toronto, il Gimlets. La sua storia arrivò fino a Tom Hedley, che scrisse la bozza della sceneggiatura originale.

Quanto guadagnò Maureen Marder dall’accordo per il film Flashdance?

Era il 6 dicembre 1982 quando Maureen Marder, come riporta Movieplayer, firmò un documento attraverso il quale cedette alla Paramount Pictures i diritti sulla storia della sua vita. La giovane ricevette un pagamento di 2.300 dollari, una cifra piuttosto misera se si pensa che Flashdance abbia incassato più di 200 milioni di dollari.

Nel 2006, quando Flashdance era già un successo mondiale, la Corte d’Appello degli Stati Uniti di San Francisco confermò che alla Marder non spettasse altro, avendo lei interamente rinunciato ai suoi diritti con la firma data nel 1982. Il giudice in merito dichiarò: “Sebbene con il senno di poi l’accordo sembri ingiusto nei confronti della Marder, semplicemente non ci sono prove che il suo consenso sia stato ottenuto con frode, inganno, coercizione o influenza indebita”.

