Flashdance, Rete 4/ Trama e cast del film musicale cult degli anni ’80, oggi 31 maggio 2024

Flashdance, il cast del film diretto da Adrian Lyne

Venerdì 31 maggio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,50, il film musicale e sentimentale del 1983 dal titolo Flashdance. La pellicola è diretta dal regista Adrian Lyne, uno dei film maker più importanti degli anni ’80, con progetti come 9 settimane e ½ (1986), Attrazione fatale (1987) e Proposta indecente (1993). Le musiche hanno invece la firma del compositore e dj italiano Giorgio Moroder, autore delle colonne sonore di Fuga di mezzanotte (1987) e Top Gun (1986).

La protagonista del film Flashdance è interpretata dall’attrice statunitense Jennifer Beals, diventata famosa a livello internazionale proprio grazie a questo film e, in seguito, al personaggio di Bette Porter nelle serie tv The L Word e The L Word: Generation Q. Al suo fianco l’attore Michael Nouri, che prenderà parte a numerose serie tv di successo, come The O.C., Brothers & Sisters – Segreti di famiglia e NCIS – Unità anticrimine. Nel cast anche l’attore Kyle T. Heffner, che parteciperà nel 1989 ad un altro film cult, Harry ti presento Sally.

La trama del film Flashdance: il sogno americano, tra fallimenti e riscatto, fa da sfondo a scene di ballo iconiche

Flashdance racconta le vicende di una giovane ragazza di 18 anni, Alex Owens (Jennifer Beals), estremamente appassionata di danza, ma che è costretta a dividersi tra un lavoro diurno in fabbrica come saldatrice e un altro la notte come ballerina in un locale. Alex sogna di entrare nella prestigiosa Accademia di Danza di Pittsburgh, così da diventare una ballerina professionista. Con l’aiuto della sua amica Hanna (Lilia Skala), la protagonista si prepara per le audizioni, allenandosi quotidianamente per riuscire ad avere finalmente la sua chance.

Purtroppo, arrivato il fatidico giorno, Alex si fa prendere dallo sconforto e dall’ansia così rinuncia al suo sogno. Una notte però mentre si esibisce nel locale incontra il suo datore di lavoro in fabbrica, Nick Hurley (Michael Nouri), e tra i due scatta immediatamente un’intesa profonda.

Nonostante all’inizio Alex provi a resistere ai suoi sentimenti, quando Nick la protegge da un tipo losco di nome Carlos, cede a ciò che sente nel suo cuore e tra i due nasce una romantica relazione. Sarà proprio Nick a svolgere un ruolo fondamentale nel futuro della protagonista, fornendole una seconda opportunità di partecipare alle audizioni.

