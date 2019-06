Flavia Pennetta è incinta/ Fabio Fognini presto di nuovo papà dopo Federico

Fiocco azzurro o rosa sulla porta di casa Fognini-Pennetta? Non si sa ancora ma sotto al sole delle Baleari la ex tennista non nasconde le dolci curve della gravidanza, mentre si gode una piccola vacanza con suo marito Fabio Fognini (il matrimonio si è celebrato tre anni fa in Puglia), fresco di ingresso nella top 10 del ranking mondiale Atp. A rendere pubblica la bella notizia della seconda gravidanza di Flavia Pennetta è stato il settimanale Chi, che in esclusiva ha pubblicato oggi le foto della bella e felice coppia, chiaramente al settimo cielo sotto il sole spagnolo delle Baleari. I due non hanno mai nascosto di desiderare una famiglia numerosa e quanto pare è stato presto detto: dopo Federico di 2 anni, ecco in arrivo una sorellina o un fratellino, probabilmente per fine 2019 inizio 2020 come ci dicono le ultime indiscrezioni.

FLAVIA PENNETTA E’ INCINTA: QUANTE GIOIE PER PAPA’ FOGNINI

Sono quindi mesi di grande gioia per Fabio Fognini che presto diverrà quindi per la seconda volta papà dalla moglie Flavia Pennetta: oltre alla famiglia che si ingrandisce infatti sono arrivate grandi soddisfazioni per il tennista pure dal campo. Con la vittoria del Torneo Atp Master 1000 di Montecarlo e il raggiunto quarto turno al Roland Garros, dal 10 giugno scorso Fabio Fognini è entrato di diritto nella top ten del Ranking mondiale Atp. Un riconoscimento più che prestigioso per il tennista italiano, che proprio in tale occasione aveva affermato solo poco fa: “Se ho un nuovo obiettivo? Dopo essere entrato nella top ten mondiale, dopo quarantuno anni dall’ultima volta, ora voglio una bambina”. Un desiderio quindi presto esaudito e intanto la gioia della coppia è al settimo cielo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA