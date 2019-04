Fognini Lajovic/ Diretta finale Atp Montecarlo 2019 e streaming video

FOGNINI LAJOVIC: FINALE ATP MONTECARLO 2019

Fognini Lajovic è la finale del torneo Atp Montecarlo 2019: domenica 21 aprile, con inizio alle ore 14:30, il nostro Fabio Fognini andrà a caccia del titolo Master 1000 sulla terra rossa del Principato, che sarebbe il più prestigioso della carriera. Un risultato che arriverebbe come corredo ad un appuntamento nel quale finalmente il tennista di Arma di Taggia è riuscito ad esprimere il suo talento senza pause e senza distrazioni, certo con qualche blackout ma tutto sommato sempre aggressivo e concreto, dimostrando (e forse dobbiamo dire purtroppo) che quando la testa segue i movimenti e la tecnica sono pochi gli avversari che possono dominarlo. Contro di lui è caduto anche Rafa Nadal, che certamente non era al top della condizione (e si è visto nel secondo set) ma che qui ha pur sempre vinto 11 titoli ed è forse il più grande giocatore di sempre sulla terra rossa: adesso Fognini se la vede con un giocatore sulla carta inferiore ma che va battuto, e che lui pure arriva da un ottimo torneo. La finale del torneo Atp Montecarlo 2019 ci attende: vedremo allora come andranno le cose.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE FOGNINI LAJOVIC

La diretta tv di Fognini Lajovic, finale del torneo Atp Montecarlo 2019, verrà trasmessa come in questi giorni dalla televisione satellitare: l’appuntamento per tutti gli abbonati è sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone. Ricordiamo inoltre che le pagine ufficiali che il torneo mette a disposizione sui social network, per avere accesso alle informazioni utili su questa sfida, sono facebook.com/rolexmcmasters e, su Twitter, @ROLEXMCMASTERS.

IL PERCORSO DI FABIO FOGNINI NELL’ATP MONTECARLO 2019

Fabio Fognini è dunque pronto a prendersi il titolo del torneo Atp Montecarlo 2019: fino a questo momento il sanremese ha trionfato in appuntamenti 250, che fanno brodo ma certamente non sono quei grandi trofei ai quali aveva aspirato in carriera. Pare tuttavia che superati i 30 anni (ne compirà 32 tra poco) sia finalmente arrivata la maturità: per tanto tempo il sanremese è stato ad un passo dalla Top Ten senza mai riuscire ad entrarci, troppo a lungo e troppo spesso si è detto che il suo talento non sia mai stato accompagnato da una mentalità vincente e spesso e volentieri di lui si è parlato anche e soprattutto per le bizzarrie in campo e le polemiche con gli arbitri. Adesso però Fognini potrebbe cancellare tutto: a Montecarlo ha eliminato giocatori del calibro di Alexander Zverev, Borna Coric (rimontando da un set perso 1-6) e soprattutto Rafa Nadal, al quale ha concesso appena sei giochi dominando il secondo set, sapendo approfittare della condizione non esaltante del campione uscente. Tra Fabio e il titolo Master 1000 si frappone Dusan Lajovic, serbo di 28 anni: zero titoli e zero finali Atp, un mezzo capolavoro compiuto sul rosso del Principato quando ha eliminato Dominic Thiem – lui pure non al 100% – per poi andare a demolire Daniil Medvedev, che il giorno prima aveva fatto fuori Novak Djokovic. Che Fognini non debba affrontare il numero 1 Atp è sulla carta un bene, ma adesso la partita è comunque tutta da giocare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA