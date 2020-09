Flavia Vento “I miei cani potevano morire”/ “Erano in ottime mani ma…” (GF VIP)

“I miei cani potevano morire”, con questo pensiero forte nel cuore e nella testa, Flavia Vento ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020 qualche ora dopo il suo ingresso, dopo tante lacrime e la sfuriata della contessa Patrizia de Blanck che la trovava davvero esagerata e fuori luogo, una “fissata”. In realtà Flavia Vento lo sa bene ma capisce anche che i suoi cani sono abituati a contare su di lei, che sua madre e sua sorella non la aiutano nella gestione dei suoi “figli” e questo non la rende tranquilla quando non c’è. Lei stessa ne parla in una prima intervista rilasciata a ilgiornale.it dopo l’abbandono della casa: “Sapere che possono fare affidamento solo su di me mi crea agitazione. Infatti, né mia madre né mia sorella mi sono vicine per prendermi cura di loro. Sento di avere una grande responsabilità nei loro confronti, senza qualcuno che possa in qualche modo alleggerire questo mio peso provocandomi un grande senso di solitudine”.

FLAVIA VENTO HA LASCIATO LA CASA PER I SUOI CANI

Il suo unico pensiero non era tanto legato al loro benessere e nemmeno alla non fiducia della persona a cui erano stati affidati, ma il fatto che ad uno di loro potesse succedere qualcosa e lei non sarebbe stata presente in quel momento. Nella stessa intervista, Flavia Vento spiega: “Quello che mi faceva star male era non poter stagli vicino e non sapere quando li avrei riabbracciati. Poteva essere una questione di giorni o di mesi… Pensavo continuamente che gli poteva succedere qualcosa mentre mi trovavo all’interno della Casa. Tutto ciò mi ha provocato quelle bruttissime sensazioni di panico”. Adesso Flavia Vento si è detta pronta a seguire le “fantastiche persone che ha trovato” nella casa in diretta dallo studio, forse era proprio questo il suo solo intento?



