Flavia Vento: “Non ho fatto sess* virtuale col falso Tom Cruise”/ “Sono casta”

Ospite a Zona Bianca Flavia Vento racconta le chat scambiate con il finto Tom Cruise e tutta la sua delusione quando ha scoperto di essere stata truffata. La showgirl ne parla ormai con rassegnazione e specifica: “Ho scoperto che non era il vero Tom Cruise quando mi ha chiesto i soldi” Nel momento in cui le è stato chiesto di versare dei soldi la Vento ha capito tutto. “Io ho creduto per mesi perché comunque non dovrei credere che un personaggio come lui mi possa scrivere? Su Twitter mi ha dato il suo cellulare e poi ci siamo scritti su WhatsApp. Perchè non mi può scrivere? Io ci ho creduto, mi ha detto che era lui, non mi ha chiesto i soldi per 5 mesi..”

Flavia Vento specifica di aver conosciuto Tom Cruise (quello vero) tanti anni fa a Taormina e di averlo intervistato sul film Mission Impossible, per un programma che conduceva su Rai 2. Poi non l’ha più visto per vent’anni e come lei stessa ha fatto sapere, gli ha scritto su Twitter una prima volta nel 2013 chiedendogli se si ricordava di lei. A risponderle in quel caso fu il team dell’attore con una sorta di emoji. Insomma, niente di tutto quello che è invece è accaduto nei mesi scorsi, durante i quali la showgirl romana, ha pensato davvero di scambiarsi messaggi carini e affettuosi con la star di Hollywood.

Flavia Vento iscritta a Scientology

Le truffe di cuore su internet sono all’ordine del giorno ed è uno dei temi, di cui si è parlato nella puntata di ieri nel programma di Giuseppe Brindisi , Zona Bianca, su Rete 4. Flavia Vento ultimamente è balzata su tutte i giornali proprio per aver creduto di chattare con Tom Cruise, quando invece si trovava nella rete di chi voleva spillarle del denaro. ”Io ne ho sofferto perchè prima di tutto per 5 mesi ogni giorno o quasi dedicavo del tempo a questa persona in maniera molto romantica: ci scrivevamo tanti messaggi, anche due o tre volte al giorno” fa sapere la diretta interessata, non nascondendo la delusione.

Il conduttore non esita a farle una domanda piuttosto piccante: le chiede se ha fatto del sesso virtuale con colui che lei credeva fosse Tom Cruise “Mai, io sono una donna di chiesa, non posso proprio, sono casta, non è mai successo, assolutamente!” Mette in chiaro la Vento, specificando di non aver neanche scambiato foto compromettenti. “Era una persona educata e rispettosa nei confronti di una donna, avrei interrotto subito la conversazione. Poi io sono una devota alla Madonna della Rivelazione e a Gesù Cristo quindi non posso proprio non mi passa dalla mente, sono casta da sette anni.” Flavia Vento infine afferma di essere anche iscritta a Scientology, la Setta a cui Tom Cruise è legato da una vita.



