Flavia Vento “Tom Cruise mi mandavi canzoni d’amore”/ Ma è una truffa amorosa…

Flavia Vento vittima di una truffa amorosa. La showgirl ha rivelato di essere stata presa in giro su Whatsapp da un uomo che si fingeva Tom Cruise. E’ stata lei stessa a denunciare il tutto sui social: “Mi hai illusa, mi mandavi canzoni d’amore e io ci sono cascata come una scema”. Dopo 5 mesi, Flavia Vento ha scoperto però di essere stata raggirata: “Ecco, dopo 5 mesi di chat è arrivato il risultato un truffatore che si è spacciato per Tom Cruise e alla fine mi ha chiesto i soldi per vederlo! Ma come stai messo brutto truffatore? Per 5 mesi hai fatto finta perfettamente di essere Tom non ho parole”. Il truffatore le aveva mandato anche delle canzoni d’amore. Flavia Vento ha poi pubblicato lo screenshot della richiesta di denaro, fatta per ottenere un pass per veder Tom Cruise durante le riprese del film “Mission Impossible” dietro al pagamento di una card. Flavia Vento ha aggiunto di essersi sentita presa in giro anche se sui social è stata molto criticata. Un utente ha scritto: “Il problema non è lui che si finge tom cruise ma tu che hai creduto di chattare per 5 mesi con uno che ti dice di essere tom cruise ripeto TOM CRUISE”.

Flavia Vento entra in Scientology/ "Tom Cruise mi ha scritto, poi l'amara delusione"

Flavia Vento si è iscritta a Scientology: “Se l’avessi scoperta prima di entrare nella casa…”

In passato Flavia Vento, recentemente entrata in Scientology, era stata vittima di un profilo fake che le aveva fatto credere di parlare con l’attore hollywoodiano. Flavia Vento avrebbe voluto conoscere meglio l’attore: “Tom Cruise ora è single da quanto ho capito. E anche io lo sono. Da 11 anni ormai. Non solo single, pure casta”, aveva dichiarato la Vento. L’ex gieffina però è stata letteralmente tratta in inganno su Twitter. “Abbiamo parlato per due mesi” ha raccontato la showgirl parlando del suo rapporto con l’attore. Peccato però che si trattasse di un profilo fake.

Flavia Vento ci riprova con Tom Cruise?/ Messaggi su Instagram: “Mi piace diteglielo”

Flavia Vento aveva parlato anche del suo ingresso a Scientology: “Non è una setta. È una cosa che studia la mente. Io sto semplicemente facendo delle lezioni. Ho fatto un test di personalità per entrare e devo dire che ci ha preso. Tutti i nostri traumi che abbiamo vissuto nell’infanzia sono immagazzinati nel cervello di ognuno di noi. Con Scientology si arriva alla rimozione di questi traumi. Se avessi scoperto questa roba di Scientology prima di entrare nella Casa, magari ci sarei rimasta più a lungo di 24 ore”. Flavia Vento è stata preso in giro per l’ennesima volta ma a questo punto non le converrà rinunciare per sempre a Tom Cruise?

