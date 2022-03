Flavia Vento, perché ha abbandonato La Pupa e il Secchione?/ “Problema grave”

La nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show 2022 inizia con i chiarimenti sull’abbandono di Flavia Vento. In settimana la showgirl ha abbandonato il reality, collezionando l’ennesima uscita di scena anticipata in uno show. Barbara D’Urso manda in onda in diretta il filmato che riassume il momento della sua uscita di scena, dichiarando: “Ho cercato di farle capire che sarebbe stato carino rimanere e non andare via ancora una volta da un reality ma lei non ha voluto saperne. È fuggita”.

Il filmato conferma questa versione, poi lascia spazio al collegamento con la diretta interessata. Flavia non è in studio ma in collegamento da casa sua e appare sin da subito infastidita, a tratti provata.

Flavia Vento spiega perché ha abbandonato La Pupa e il Secchione Show: “Un problema personale grave”

Quando Barbara D’Urso le chiede cosa sia dunque accaduto tanto da portarla ad abbandonare la villa, lei replica in modo inaspettato: “Sai benissimo che ho detto che non parlavo di cosa è successo, sono cose mie private. Non voglio parlare di questo nello studio televisivo.” La D’Urso è basita: “Di questo cosa? Non capisco…” Lei, allora, dichiara: “È successa una cosa di cui non voglio parlare, poi quando sarà ne parlerò ma è una cosa abbastanza grave. Il motivo per cui me ne sono andata è un motivo molto grave, una cosa mia privata. Sono un po’ provata in questo momento…” Flavia non si espone, dunque, dicendo solo che a farle abbandonare la villa è stato un suo personale problema. In studio, però, non mancano critiche.

