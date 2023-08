Flavia Vento rimpiange Barbara d’Urso a Pomeriggio 5/ “Myrta Merlino? Siamo stufi della cronaca, basta!”

Flavia Vento preferisce Barbara d’Urso a Myrta Merlino per Pomeriggio 5

Barbara d’Urso o Myrta Merlino? Il confronto è scoppiato sui social da quando i canali ufficiali Mediaset hanno annunciato l’addio della prima e l’arrivo della seconda alla conduzione di Pomeriggio 5. Tanti hanno gioito per la svolta ‘anti-trash’ voluta da Pier Silvio Berlusconi, altri invece l’hanno criticata, ritenendo che la TV è anche leggerezza ed intrattenimento.

È sicuramente così che la pensa Flavia Vento. Volto fisso delle trasmissioni di Barbara d’Urso, spesso accusata di essere un personaggio ‘trash’, Flavia ha espresso le sue perplessità sulla scelta della Merlino a Pomeriggio 5 nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Mio.

Flavia Vento lancia una stoccata a Myrta Merlino e alla nuova linea editoriale di Pomeriggio 5

Flavia Vento ha anzi fatto intendere di rimpiangere già la d’Urso, preferendola di netto alla nuova conduttrice di Pomeriggio 5. “Mi dispiace molto e la ringrazio perché con lei ho lavorato molto. – ha ammesso – Ci mette il cuore in quello che faceva e, con Pomeriggio Cinque, ha aiutato tantissime persone”. Flavia ha dunque lanciato una stoccata alla nuova linea editoriale scelta per Pomeriggio 5: “Myrta Merlino è una donna diversa, più da politica, ma la tv è anche intrattenimento. Ci siamo stufati della cronaca e vogliamo vedere i programmi leggeri”. Ricordiamo che Flavia Vento ha lavorato in più trasmissioni di Barbara d’Urso: Domenica Live, Live non è la d’Urso e La Pupa il Secchione.

