Flavia Vento Vs Amedeo Venza: “Lo denuncio”/ “Non so chi sia. Io in hotel? Falso!”

Flavia Vento ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip dopo sole 24 ore, scatenando non poche polemiche. Presto scopriremo da lei cosa l’ha spinta ad abbandonare, intanto è stato Amedeo Venza a svelare nuovi retroscena su quanto accaduto alla Vento dopo l’addio alla Casa. Su Instagram ha infatti scritto: “Ho raggiunto Flavia Vento a telefono e ha iniziato a piangere perchè la tengono ancora in hotel e sente che i cani sono disperati per la sua assenza… – ha fatto sapere Venza, per poi aggiungere che – poi di botto mi ha attaccato il telefono in faccia. A sto punto restavi nella casa se dovevi rimanere in hotel”, è la chiusura ironica. Passate poche ore, è stata però Flavia Vento a dire la sua, replicando ad Amedeo e negando tutto quanto da lui detto in questo post.

Amedeo Venza replica a Flavia Vento: “Ma cosa devi denunciare?”

Con un tweet, l’ex gieffina ha fatto sapere: “Amedeo venza non so chi sia. Mai sentito al telefono e non ho mai dormito in albergo. Sono tornata a casa ora lo denuncio che schifo!” Dure, dunque, le parole di Flavia Vento, che nega quanto dichiarato da Amedeo Venza sulla telefonata avuta con lei. “E fattela na risata che hai pianto troppo sti giorni!” ha allora replicato lui, per poi continuare “Ma poi cosa deve denunciare? Dovremmo denunciare te che tutte le volte abbandoni i reality manco stessi andando al patibolo… ma chi ti dice di partecipare??” Insomma, è guerra aperta: la Vento replicherà ancora o attenderà la diretta di domani per dire la sua?



