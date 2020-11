Flavia Vento Vs Gregoraci/ “Se Pierpaolo è solo amico non metti il cul* di fuori e..”

Forte intervento di Flavia Vento nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Si parla di Grande Fratello Vip in vista della diretta di questa sera e l’attenzione è puntata sulla frattura tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Un filmato riassume quanto accaduto negli ultimi giorni nella Casa, tra liti e lacrime, tornati in studio Flavia Vento interviene per dire la sua. L’ex gieffina entra a gamba tesa, dichiarando di trovare quella di Elisabetta una presa in giro: “Io penso che questa storia è un po’ strana, perché lei fa tutte le effusioni, ho visto che si è fatta fare il massaggio, però poi alla fine si tira sempre indietro e secondo me non è giusto prendere in giro un povero ragazzo che secondo me si sta innamorando. – e chiarisce in modo definitivo – Mi sembra che lei lo sta prendendo in giro!”

Flavia Vento punge Elisabetta Gregoraci: “Perché si fa massaggiare da Pierpaolo col cul* di fuori?”

A difendere Elisabetta Gregoraci da queste accuse in studio a Pomeriggio 5 c’è Roberta Beta che non trova che stia prendendo in giro Pierpaolo Pretelli. Affermazione che scatena la battuta piccata della Vento, che sgancia la sua bomba: “Se c’è un’amicizia non ti metti col cul* di fuori a farti fare il massaggio se sai che lui ti va dietro.” In effetti quello di Flavia è un pensiero da molti condiviso e sottolineato sul web: se Elisabetta non è interessata dal punto di vista romantico , perché ha continuato ad accettare le sue avances?



