Beppe Convertini è senza dubbio uno dei conduttori più famosi della televisione, tanto che ha presentato programmi di alto livello come Linea Verde, Azzurro e Unomattina. Volto fisso della Rai, ha alle spalle una carriera incredibile, ma partiamo dall’inizio: Beppe Convertini nasce in provincia di Taranto nel 1971 a Martina Franca e per quanto riguarda la sua vita privata si è sempre mostrato molto riservato senza mai rivelare chi fossero le sue fidanzate. Come si sa, però, il gossip corre veloce e di Beppe Convertini si conoscono alcuni nomi famosi che hanno avuto un flirt con il conduttore.

Flavia Vento choc a Mattino 4: "Il finto Tom Cruise mi ha scritto ancora"/ La truffa dell'attore fake

Alcune paparazzate svelano una vita sentimentale molto ricca anche se nessuno dei flirt è mai stato confermato ufficialmente dal conduttore. Nel 2000 ha avuto una storia con Sara Ricci, attrice di Vivere. I due si sono conosciuti sul set della soap ma tre anni dopo si sono detti un addio definitivo e non è mai trapelato il motivo della rottura. Successivamente si è parlato di una relazione con la showgirl Flavia Vento, ma anche in questo caso le certezze sono poche perchè la presunta coppia non ha mai confermato nulla a riguardo.

Flavia Vento nel cast della nuova edizione di Avanti un altro?/ Quale ruolo avrà, l'indiscrezione bomba

Uomini e Donne, Alberto Dandolo lancia lo scoop su Beppe Convertini: “Vive con una persona che fa di tutto per sfondare…”

Tutti conoscono Beppe Convertini, famoso conduttore di Rai 1 che per anni ha tenuto compagnia agli italiani in televisione. Pochi però conoscono i segreti della sua vita privata, come il gossip su un possibile flirt con Giovanni Caretta, cantante lirico che aveva confessato su Gay.it di aver avuto una storia d’amore con lui durata ben cinque anni, poi finita per cause sconosciute. Una volta interpellato sull’argomento, Beppe Convertini non ha mai smentito nulla ma ha solo detto ai giornalisti di non volerne parlare, dichiarandosi però aperto ad un amore che non discrimina nessuno ma “insegue le sue leggi”.

Flavia Vento: "Il finto Tom Cruise mi dedicava canzoni e rose"/ Patrizia Groppelli esplode: "Boccalona"

Oggi, secondo uno scoop lanciato da Alberto Dandolo, il conduttore Beppe Convertini avrebbe una lunga relazione con una persona molto più giovane di lui, della quale però non si sa il nome. Dandolo ha però dichiarato che suddetta persona starebbe facendo di tutto per entrare a far parte del mondo dello spettacolo, e che i due conviverebbero a Piazza Vittoria, in un appartamento molto romantico. Come staranno davvero le cose? Chissà se col tempo uscirà il nome di questo amore nascosto…