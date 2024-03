Flavio Briatore choc: “Operato al cuore. Hanno trovato un tumore benigno”/ Ecco come sta ora

Flavio Briatore annuncia l’operazione per un tumore benigno al cuore

Flavio Briatore, con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha annunciato di essere stato operato al cuore in seguito ad una visita di prevenzione durante la quale i medici aveva riscontrato la presenza di un tumore benigno. “La prevenzione medica è fondamentale! A seguito di un controllo di routine, sono stato operato al cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica”, ha scritto il manager a corredo del video in cui spiega cosa ha affrontato negli ultimi giorni.

Briatore, poi, rassicura tutti spiegando come l’operazione si andata bene e ringraziando tutto il team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1° Q del San Raffaele.

La reazione di Elisabetta Gregoraci alle parole di Flavio Briatore

Durante i giorni trascorsi in ospedale, Flavio Briatore non era solo. Al suo fianco c’è sempre stata Elisabetta Gregoraci con cui, nonostante la fine del matrimonio, c’è sempre stato un rapporto di stima, affetto e rispetto. “Devo ringraziare Elisabetta Gregoraci che è stata con me per tutto questo periodo, è venuta a trovarmi da Monaco. Ho avuti tutti gli amici vicini. Una cosa importante è che dobbiamo controllarci e non trascurarci, io ho fatto questo controllo due anni fa e non avevo nulla, mentre ora mi hanno trovato questa cosa. Ma ora per fortuna sono qui e domani si ricomincia”, ha aggiunto il manager.

La showgirl attraverso le proprie storie Instagram, ha commentato così quanto accaduto: “Sono state giornate intense e difficili. Prendiamo questo momento per ricordarci di quanto tutto sia futile di fronte alla salute. Si torna a casa”. Oltre a Briatore, negli scorsi giorni, anche Eleonora Giorgi è stata operata per un tumore.













