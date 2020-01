Flavio Briatore contro haters/ Insulti a figlio Nathan Falco “sfigato, ti cerco e…”

Anche Flavio Briatore ha dovuto fare i conti con gli haters e gli attacchi violenti contro il figlio Nathan Falco, avuto dalla sua precedente relazione con Elisabetta Gregoraci. Se di fronte alle feroci critiche social nei loro confronti sono pronti a passarci sopra, quando vengono tirati in ballo i loro figli le celebrità non ci pensano due volte a reagire con lo stesso tono in loro difesa. E’ successo di recente anche a Briatore che non ha sopportato l’idea di leggere critiche pesanti nei confronti del figlio che a breve compirà 10 anni. L’imprenditore sta trascorrendo ciò che resta delle vacanze di Natale nel suo resort in Kenya in compagnia di alcuni amici e del figlio Nathan Falco. Come molti personaggi celebri, anche Briatore ama condividere alcuni momento della sua vita. Tra le sue condivisioni non mancano i primi piani del figlio avuto da Elisabetta Gregoraci ma sono copiosi anche i commenti degli utenti che sottolineano il leggero soprappeso del bambino, spesso usando anche parole un po’ troppo dure rivolte al minore.

FLAVIO BRIATORE CONTRO HATERS: DIFENDE IL FIGLIO NATHAN FALCO

A finire nel mirino degli haters presenti sotto agli ultimi scatti social postati da Flavio Briatore su Instagram, sarebbe il presunto sovrappeso del figlio Nathan Falco. Se gran parte degli utenti sono rimasti colpiti dal suo sguardo dolce e dal sorriso contagioso, altri non hanno dosato a dovere le parole andando ben oltre e sconfinando nelle offese. “Ma metterlo un po’ a dieta, no?”, si legge tra i commenti. Ed ancora: “Ma perché con tutti i soldi che avete perché riempite il bambino come se fosse un bidone dell’umido?”. Dopo averne lette di tutti i colori, l’imprenditore non è riuscito a non replicare a tono, con tanto di minaccia all’hater: “Hi bella faccia – ha scritto – tu sei spazzatura, sfigato! Io ti cerco e ti trovo…”. Briatore non avrebbe preso bene neppure i commenti di chi consigliava ai genitori di mettere a dieta il bambino: “Tu dovresti rifarti la faccia visto la tua foto, cretina”, avrebbe replicato senza mezzi termini. Fortunatamente non mancano i commenti di coloro che hanno preso le difese del piccolo: “Sei bellissimo Nathan Falco”.

