Flavio Briatore derubato a Milano/ “Città pericolosa, non avevo paura di niente ma ora…”: lo sfogo

Flavio Briatore rapinato a Milano: il racconto dell’imprenditore sui social

Paura per Flavio Briatore a Milano. Il noto imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregoraci è stato derubato nelle scorse ore nel capoluogo lombardo. Intervenuto in una storia Instagram, Briatore ha raccontato di essere stato derubato mentre si trovava in centro a Milano, anche se il fattaccio si è fortunatamente concluso con un epilogo fortunato. L’imprenditore, registrandosi direttamente dall’auto auto, ha spiegato come ha rischiato di perdere lo zainetto che conteneva al suo interno i suoi documenti e alcuni effetti personali. Il furto, infatti, è stato sventato da un capitano della guardia di finanza che si trovava nella zona di Piazza Affari e che ha assistito da vicino all’accaduto.

Luca Argentero: "Grande Fratello? Ecco perché mi hanno scelto"/ Retroscena: "Mia cugina Alessia Ventura…"

Il tutto è andato in scena verso le 11 di mattina, mentre Flavio Briatore si trovava in via Cordusio, nella zona di Piazza Affari, nel centro di Milano. L’imprenditore aveva un appuntamento per un caffè e si era fatto accompagnare dal suo autista personale. “Mi stava aspettando, era uscito dalla macchina ed era al telefono”, le parole di Briatore nel video postato sul suo account social. In quel momento si è avvicinato un giovane probabilmente straniero in monopattino: “Apre la portiera, prende lo zainetto e scappa via. L’autista si è accorto però troppo tardi dell’accaduto, quando il malvivente aveva già guadagnato circa sei metri di vantaggio in fuga”.

Ballando con le Stelle 2023, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando stanno insieme?/ "Usciamo anche fuori, ma..."

I dettagli del furto raccontati da Flavio Briatore e l’appello sulla sicurezza

Flavio Briatore, finito al centro di un gossip nelle scorse ore, ha poi svelato altri dettagli sull’accaduto a Milano di questa mattina. “Per fortuna, nella zona c’era un capitano della guardia di finanza. Era lì per altri motivi, ma vede la scena, corre e blocca questo ragazzo”. Dopo essere stato recuperato, lo zainetto sottratto all’ex marito della Gregoraci è stato poi riconsegnato all’autista dell’imprenditore, che ha speso parole di ringraziamento nei confronti dell’uomo: “Sarò sempre riconoscente a questo militare”.

Robert De Niro, accuse choc dalla sua ex assistente/ "Mi sottopagava e faceva battute sessiste"

Pericolo dunque scampato, ma la paura è stata tanta, a maggior ragione se si considera che i casi simili sono in impennata a Milano e lo stesso Flavio Briatore si è detto molto preoccupato per le condizioni di sicurezza della città: “Non vi sembra una roba da matti che in via Cordusio alle 11 del mattino hai la gente che ti viene a rubare in macchina fregandosene del fatto che ci fosse l’autista a un metro? Io che non ho mai avuto paura di nulla, adesso quando vado a Milano devo fare più attenzione perché so che è una città pericolosa. Roba da matti quello che sta succedendo. Datevi una mossa e cercate di sistemare Milano” l’appello di Flavio Briatore al primo cittadino Sala.











© RIPRODUZIONE RISERVATA