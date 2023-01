Flavio Briatore e Barbara D’Urso stanno insieme?/ Lui rompe il silenzio: “Il mio unico legame è con…”

Flavio Briatore e Barbara D’Urso sono una coppia oppure no? Parla l’imprenditore

Flavio Briatore e Barbara D’Urso stanno davvero insieme? Si rincorrono ormai da mesi le voci di un possibile flirt nato tra la conduttrice di Canale 5 e il celebre imprenditore, ex di Elisabetta Gregoraci. I due sono stati paparazzati insieme qualche tempo fa, si è parlato di un invito galante accettato dalla D’Urso e di una conoscenza in atto. Ma come sono poi andate le cose?

Dopo Barbara D’Urso, anche Briatore ha deciso di rompere il silenzio. L’imprenditore, interrogato dal settimanale Nuovo sul presunto flirt con la presentatrice televisiva, ha dichiarato: “Una love story in corso tra me e Barbara D’Urso? Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco”. Una risposta chiara che, tuttavia, non conferma, né smentisce le indiscrezioni delle ultime settimane.

Barbara D’Urso e la risposta al gossip su Briatore

Il gossip rimane dunque vivo anche perché lo stesso atteggiamento di fronte alla domanda diretta sul flirt lo ha manifestato Barbara D’Urso. Qualche tempo fa anche la conduttrice è stata stuzzicata sull’argomento ma, come Briatore, la sua risposta è apparsa alquanto evasiva, non proprio decisa nello stroncare le voci di una frequentazione con l’imprenditore. Ecco, infatti, le parole della conduttrice: “Chi c’è nel mio cuore? I miei figli. E l’amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno: con ‘Pomeriggio Cinque’ facciamo del bene e tante opere di solidarietà”.

