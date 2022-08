Flavio Briatore furioso/ “Chi ha esultato per la tromba d’aria a Twiga è una merd*”

Flavio Briatore e il duro messaggio contro gli hater: “Sfigati… felici delle disgrazie degli altri”

Flavio Briatore è stato vittima di uno sfortunato evento naturale che ha distrutto anni e anni di lavoro: una tromba d’aria a Versilia ha danneggiato la maggior parte del suo stabilimento Twiga. A documentare con un video l’ammontare dei danni della struttura, è Daniela Santanché.

La clip mostra il disastro divenuto, però, teatro di derisione da parte di alcuni utenti che hanno esultato nel vedere lo stabilimento distrutto. L‘imprenditore si infuria e, tramite una diretta Instagram dichiara: “Una tromba d’aria ha distrutto metà Twiga. Abbiamo fatto felici un mucchio di persone, sfigati… Tanti sono felici delle disgrazie che capitano agli altri. Ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo“. E ancora: “Vedere distrutto in poche ore il lavoro di mesi fa piangere il cuore. Gli sfigati contenti perché il Twiga ha perso 20 o 50 tende non vanno considerati: sono delle m...”

Daniela Santanché e il video della tromba d’aria a Twiga

Flavio Briatore non è l’unico a gestire il Twiga, anche Daniela Santanché è proprietaria insieme all’imprenditore e ha filmato lo stabilimento dopo che è stato colpito dalla tromba d’aria. La voce tremolante, quasi sul punto di piangere e le previsioni che non davano belle notizie; danni ingenti e vasti quelli che la struttura ha subito.

La parlamentare nel video pubblicato sui social dichiara: “Dopo tutto il lavoro, tutto quello che facciamo, la tromba d’aria è arrivata sul Twiga. Tutto distrutto, tutto crollato. Non ho parole per esprimere il mio stato d’animo“. Poi racconta ciò che è successo durante l’evento naturale nel parco della Versiliana: “Un albero è caduto proprio fuori da casa nostra. Un altro ostruisce il passaggio. Purtroppo la perturbazione non è finita, stasera è previsto altro maltempo“. Un disastro che si è abbattuto a causa del maltempo a Versilia e che ha coinvolto quasi l’intero stabilimento.

