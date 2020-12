Flavio Briatore “Furioso con Elisabetta Gregoraci”/ “Accordo di divorzio da rivedere”

Il momento clou di questa edizione del Grande Fratello Vip è vicino. Domani Elisabetta Gregoraci potrebbe ritenersi libera di lasciare la casa per non continuare la sua gara perché non è disposta a passare il Natale lontana da suo figlio, ma quale sarà l’atmosfera che troverà all’esterno del programma? Sembra proprio che la showgirl calabrese si imbatterà nella furia di Flavio Briatore che, secondo quanto rivela il settimanale Nuovo, sembra pronto a “rivedere l’accordo di divorzio con Elisabetta Gregoraci” proprio per via di quello che è successo in questi tre mesi nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra pettegolezzi, moine a Pierpaolo Pretelli (e non solo) e dettagli scomodi. In molte occasioni si è parlato di questo fantomatico accordo di divorzio che avrebbe costretto Elisabetta Gregoraci a non farsi vedere in giro o ufficializzare un’altra relazione, ma come sono andate le cose e dove sta la verità?

Flavio Briatore "Rivedrà accordo di divorzio con Elisabetta Gregoraci"

A riportare a galla questo possibile accordo è il settimanale Nuovo che parla di un Flavio Briatore furioso e pronto a rivedere il suo accordo con Elisabetta Gregoraci in seguito a tutto quello che è successo in questi mesi: “Non avrebbe gradito il comportamento della mamma di suo figlio all’interno della casa più spiata d’Italia. Addirittura il ricco manager sarebbe ‘nero dalla rabbia’ nei confronti della showgirl per le voci esplose sui giornali e sul web con la sua partecipazione al reality condotto da Signorini e sarebbe pronto a rivedere gli accordi firmati in sede di divorzio“. Sullo stesso settimanale poi si legge che l’imprenditore sarebbe stanco del fatto che il suo nome sia tirato sempre in ballo perché non è lui il concorrente: “Diverse fonti dicono che lui sarebbe pronto a ridiscutere gli accordi presi con la Gregoraci in sede di divorzio. Accordi molto generosi nei confronti dell’ex moglie”. Cosa troverà quindi Elisabetta Gregoraci fuori dalla casa?



