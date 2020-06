Flavio Briatore imbarazza Santanchè, Merlino e Moretti/ Video “con queste 3 signore…”

Pubblicità

Flavio Briatore è tornato ieri ospite di Massimo Giletti nella trasmissione di La7, Non è l’Arena. L’argomento è serio: si parla dell’economia del Paese e soprattutto dei danni sul piano del turismo, l’ambito che sta soffrendo maggiormente. C’è però anche spazio per un siparietto come riporta Il Fatto Quotidiano nell’edizione online. Subito dopo il suo intervento, Massimo Giletti ha congedato l’imprenditore chiosando immaginando potesse avere degli impegni: “Io ti lascerei andare…”. A pensarla in maniera differente è stato proprio lo stesso Briatore seduto in collegamento e precedentemente intervenuto insieme a Myrta Merlino, Daniela Santanché e Alessandra Moretti che ha riacceso la serata con una battuta: “Io con queste tre signore starei tutta la sera”, ha commentato, riuscendo a strappare un sorriso a Giletti. Il manager ha così proseguito ironico: “Andiamo a ballare a due metri di distanza. Massimo, se vieni anche te cerchiamo un bar”. A ridere, questa volta, è stata anche la Santanchè, grande amica dell’ex di Elisabetta Gregoraci.

FLAVIO BRIATORE IMBARAZZA SANTANCHÈ, MERLINO E MORETTI A NON E’ L’ARENA

Se la battuta di Flavio Briatore è riuscita a strappare un sorriso al padrone di casa Massimo Giletti e all’amica Daniela Santanchè, non ha però avuto lo stesso effetto sulle altre due ospiti della trasmissione, a partire da Alessandra Moretti. La donna, stando alle notizie di gossip, sarebbe la ex del conduttore anche alla luce di alcune foto uscite sul settimanale Chi e che li immortalavano spesso insieme. La Moretti sarebbe rimasta in forte imbarazzo dopo le parole dell’imprenditore, mentre Myrta Merlino sarebbe prontamente intervenuta chiudendo l’argomento: “Non posso”. Il siparietto è stato prontamente ripreso scatenando qualche sorriso mentre il padrone di casa di Non è l’Arena gongolava. Lo sketch è durato appena 30 secondi prima di tornare ad essere nuovamente seri e commentare i disagi degli italiani, delle imprese e dei lavoratori ancora in attesa della Cassa Integrazione. Clicca qui per il video.



