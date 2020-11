Flavio Briatore “Proposta di matrimonio ad Elisabetta Gregoraci? Fake!”/ Smentita..

Terremoto in arrivo al Grande Fratello Vip 2020 dopo le dichiarazioni sognanti e commosse di Elisabetta Gregoraci in diretta lunedì scorso. La bella calabrese si è lasciata sfuggire, almeno a suo dire, il fatto di aver passato il lockdown a casa di Flavio Briatore insieme per Nathan e che in quelle settimane insieme i due si sono un po’ ritrovati come famiglia tanto che lui le avrebbe chiesto di tornare insieme e di sposarsi ancora confidandole di amarla. Incalzata da Alfonso Signorini, la bella showgirl calabrese ha confermato questa sua fuga di notizie rivelando anche di non aver risposto subito, anzi, di aver lasciato la cosa un po’ appesa anche se lei stessa poi ha rivelato che non si può tornare indietro e che nel suo futuro non vede un ritorno con lui per via di tutto quello che è rimasto in sospeso.

Flavio Briatore “Proposta di matrimonio ad Elisabetta Gregoraci? Fake!”

Fin qui niente di male se non fosse che proprio Flavio Briatore avrebbe risposto alle parole dell’ex moglie smentendo quello che ha sentito ed etichettando tutto come una fake news bella e buona. Secondo quanto riportano le Chicche di gossip del nuovo numero del settimanale Chi sembra proprio che Flavio Briatore non abbia intenzione di tornare con Elisabetta Gregoraci e che non ce l’abbia mai avuta. Sul settimanale si legge, che Chi ha raggiunto l’imprenditore nel Principato di Monaco per scoprire cosa bolle in pentola e lui abbia liquidato tutto come una fake news, quindi una notizia falsa. E allora perché la Gregoraci avrebbe dovuto mentire con aria così sognante ed emozionata fino alle lacrime? Un nuovo capitolo nella sua telenovela si sta aprendo, questo è certo.



