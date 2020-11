Elisabetta Gregoraci si risposa con Flavio Briatore?/ La rivelazione choc al Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci fa una rivelazione choc all’interno del Grande Fratello Vip 2020. La bellissima showgirl e conduttrice è una delle indiscusse protagoniste del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il suo nome, da sempre legato a quello di Flavio Briatore, in questi giorni all’interno della casa è tornata a parlare dell’ex marito. La Gregoraci, infatti, ha rivelato che Mister Billionaire le avrebbe chiesto di risposarlo subito dopo il primo lockdown dello scorso aprile. Una notizia choc quella raccontata dalla Gregoraci che nella casa del GF VIP 5 si è lasciata andare ad un’amicizia speciale con l’ex velino Pierpaolo Pretelli. “Mi ha richiesto di sposarlo dopo il lockdown” – ha confessato la Gregoraci ai compagni Giulia Salemi, Andrea Zelletta e Francesco Oppini con cui si trovava in giardino. Una rivelazione che non ha lasciato indifferenti i suoi coinquilini che hanno reagito con stupore alla notizia. Il primo è stato Francesco Oppini che ha chiesto “davvero?”, mentre la influencer persiana ha reagito chiedendole “mi sento male! Tu hai detto no?”. Una rivelazione inaspettata quella che la Gregoraci si è lasciata scappare sull’ex marito con cui la relazione sembrava oramai terminata.

Dayane Mello contro Elisabetta Gregoraci: “non so che caz*o ha fatto nella sua vita”

La rivelazione di Elisabetta Gregoraci sull’ex marito Flavio Briatore è scoppiata come una vera e propria bomba all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 e sicuramente durante la diretta del lunedì sera Alfonso Signorini indagherà su quanto detto. Intanto nella casa nuove pesantissime accuse e parole sono state pronunciate contro la bellissima conduttrice. Questa volta a puntarle il dito contro è stata Dayane Mello che, nel cuore della notte, si è lasciata andare a parole davvero cattivissime verso la coinquilina. La Mello, infatti, a letto con Adua Del Vesco parlando della Gregoraci ha detto: “non c’è niente in questa donna. C’è la sua storia, il suo figlio, la sua carriera che non so che caz*o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto perché ha sposato un miliardario. È facile fare un percorso così”. Ma non finisce qui, visto che la Mello ha anche aggiunto: “è quello che penso di lei in questo momento. Non mi ha dimostrato di essere diversa. Io ho fatto un cu*o così nella mia vita per vedere una servita e riverita e non sa fare un caz* nella vita?”. Accuse pesantissime quella della Mello che sui social è stata, giustamente, criticata dal pubblico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA