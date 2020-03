Flavio Briatore:”Dove sono i soldi promessi dal Governo?”/ Famiglie muoiono di fame

View this post on Instagram

Il governo italiano ha stanziato i primi 25 miliardi per l’emergenza covid19 ma ad oggi nessuno ha visto questi soldi, ancora bloccati dalla burocrazia, con la promessa che verranno erogati entro il 15 aprile. Ma i lavoratori dipendenti in cassa integrazione e quelli autonomi questo fine mese dove prenderanno i soldi per far la spesa e sfamare le loro famiglie??? Ci vuole subito un’iniezione potente di liquidità alle Aziende a tasso zero di interessi, che possa garantire capacità produttiva e posti di lavoro, come ha fatto Trump! È un governo di principianti impreparati che non sono in grado né di proteggerci in questa guerra e né tantomeno sarà capace di gestire il dopo-guerra. La cosa che mi stupisce è che il popolo italiano sembra essere favorevole a questo Governo. Finora. Ma mi domando se lo sarà ancora tra un paio di settimane! #coronavirus #covid19 #coronavirusitalianews #palazzochigi