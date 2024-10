Il mondo del gossip e della cronaca rosa è sempre pronto a prenderci di sorpresa; nelle ultime ore imperversa in rete un rumor non da poco a proposito di un ex coppia piuttosto nota, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. La conduttrice e l’imprenditore hanno vissuto una storia d’amore durata diversi anni, poi giunta alla conclusione ma senza che il rapporto si allentasse per amore del figlio nato proprio dalla loro relazione, Nathan Falco. Ma ora che il possibile ritorno di fiamma alimenta la curiosità del web, un interrogativo è forse dominante: perchè Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati?

ELISABETTA GREGORACI: DAL RICOVERO IN OSPEDALE AL RITORNO IN TV/ “Ho rischiato di perdere un rene”

Per conoscere il perchè Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati bisogna tornare indietro nel tempo e ricostruire alcune dichiarazioni, soprattutto della conduttrice, che mettono in evidenza le fratture che nel tempo portarono alla separazione. Erano i tempi dell’esperienza al Grande Fratello Vip ed Elisabetta Gregoraci, a distanza di anni, decise di lasciarsi andare ad un racconto mai fatto prima a proposito dei motivi che sancirono la rottura con Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme?/ "Riavvicinamento in atto" e con Giulio Fratini…

Elisabetta Gregoraci e quel gesto imperdonabile di Flavio Briatore: “C’era il funerale di mia madre, lui…”

“Mi trascurava molto, ma è successa una cosa che mi ha fatto stare molto male e risale a quando è morta mia mamma…”. Iniziò così Elisabetta Gregoraci parlando del perchè lei e Flavio Briatore si sono lasciati. L’attenzione dei fan del Grande Fratello Vip su immediatamente catturata perchè, fin da subito, l’impressione fu di una rivelazione inedita e dunque mai fatta prima. “Il giorno del funerale di mia madre mi ha lasciata da sola per andare in discoteca, da lì mi è scattato tutto”.

Elisabetta Gregoraci, chi è il figlio Nathan Falco: "E' geloso di me"/ "Cerco di non turbarlo"

E’ facile intuire che il perchè Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati è da ricondurre ad un malessere della conduttrice, scaturito dal gesto dell’imprenditore – raccontato ai tempi del Grande Fratello Vip – in un momento oltremodo delicato. Una frattura che ha scalfito la serenità di Elisabetta Gregoraci che, pur escludendo la cattiveria alla base del gesto di Flavio Briatore, ammise di non essere riuscita a perdonare. “Lui non è cattivo ma non sa gestire certe situazioni; quella cosa non sono riuscita mai a perdonargliela. Non ero la sua priorità, anche se gli sono sempre stata vicino”.