Flavio Bucci morto a 72 anni/ Addio all’attore di Ligabue e de Il Marchese del Grillo

Lutto nel mondo del cinema: è morto quest’oggi Flavio Bucci. Scomparso all’età di 72 anni a causa di una malattia, l’attore era divenuto famoso in particolare per l’interpretazione di Ligabue, e per il suo ruolo ne Il Marchese del grillo, in cui aveva recitato nel personaggio di Don Bastiano. Nato a Torino ma originario del Molise, viveva a Passoscuro, piccolo comune sulla costa del Lazio. Una scomparsa che giunge a pochi giorni dallo spettacolo in programma al teatro Loto di Ferrazzano, in Molise, che avrebbe dovuto segnare il ritorno del grande artista nella sua regione d’origine. “Quando un artista se ne va lascia sempre un gran vuoto – le parole di Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, rilasciate su Facebook – mi dispiace molto della scomparsa dell’attore Flavio Bucci, che da anni risiedeva a Passoscuro”.

FLAVIO BUCCI, IL SALUTO DEL SINDACO DI FIUMICINO

“Tutti lo ricordano in alcuni suoi ruoli memorabili in film altrettanto indimenticabili – ha proseguito il primo cittadino – penso al ‘Marchese del Grillo’, accanto a Sordi, a ‘Suspiria’ del maestro del terrore Dario Argento, a “Il divo” di Paolo Sorrentino, solo per citarne alcuni. Un grande caratterista, di quelli che hanno fatto grande la cinematografia italiana. Esprimo le condoglianze mie e dell’Amministrazione ai familiari e amici”. Nella sua carriera ha interpretato quasi cento film, fra cui appunto lo sceneggiato Rai del 1977, Ligabue, diretto da Salvatore Nocita, nonché Il Marchese del Grillo di Mario Monicelli del 1981. Bucci lo si ricorda anche ne I Promessi Sposi, la Piovra, e l’ultima interpretazione tv risalente al 2008, “L’avvocato Guerrieri – Ad occhi chiusi”, film per la televisione della regia di Alberto Sironi.

