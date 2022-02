Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ Lei: “Siamo molto simili in una cosa”

Flavio Cattaneo è il marito della celebre attrice e conduttrice televisiva Sabrina Ferilli. Nato nel 1963 a Rho, la dolce metà della showgirl è un dirigente esperto ed un affermato imprenditore. Ha lavorato per diverso tempo ell’azienda di famiglia e poi ha ricoperto cariche dirigenziali presso Fiera Milano e Aem, mentre nel 2003 è stato nominato Direttore Generale della Rai, fino ad entrare in seguito nel Consiglio d’amministrazione sia di Ntv-Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA che di Generali Assicurazioni.

Il suo rapporto con Sabrina Ferilli sboccia sul set della mini fiction Dalida nel 2005, proprio quando lui era dirigente Rai. La coppia è salita all’altare nella città romantica d’eccellenza, a Parigi, nel 2011 con una cerimonia piuttosto intima dopo un entusiasmante periodo di convivenza.

Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli: la convivenza e la vita privata

Dunque, dopo una lunga convivenza, Flavio Cattaneo e Sabrina Ferilli hanno ufficializzato il loro amore salendo all’altare. La coppia, ad oggi, vive a Roma e pur essendo molto nota continua a rimanere alla larga dalle luci dei riflettori. La Ferilli, per quanto sia in vista, ci tiene in particolare modo a proteggere la propria privacy e infatti non sono moltissime le informazioni sulla quotidianità con Cattaneo.

Sappiamo con certezza che non hanno figli, anche se il marito Flavio ne ha avuti due dalla prima moglie Cristina Goi. Sul rapporto con il compagno, la Ferilli alcuni anni fa, aveva speso parole al miele per la sua storia d’amore, sottolineando i punti caratteriali comuni con Flavio. “Lui come me è una persona ferma, solida e forte, siamo anche molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda”, le sue parole in una vecchia intervista al Corriere.

