Giovannino ha una fidanzata? Il balletto con Sofia ha scatenato il web

Il celebre disturbatore di Tu si que vales 2024 Giovannino ha in realtà una fidanzata che non è Sabrina Ferilli? Nelle scorse puntate il giovane attore è stato immortalato sul piccolo schermo mentre ballava con una bellissima ragazza mora, tale Sofia, che in realtà dovrebbe essere Alessia Uva, modella e appassionata dei programmi di Maria De Filippi, ingaggiata per la gag con il giovane comico ma che non avrebbe alcun legame con Giovanni Novino.

Difficile capire se tra i due esista davvero un legame, ma pare che il flirt si limiti alla recente comparsata televisiva andata in scena a Tu si que vales 2024, non ci sarebbe altro infatti tra Giovannino e dunque Sabrina Ferilli può dormire sogni tranquilli. La divertente accoppiata negli ultimi anni ha regalato momenti di gran divertimento nel programma di Maria De Filippi, Gerry Scotti e tutti gli altri, con i corteggiamenti del cabarettista divenuti spesso virali sui social.