Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ “Matrimonio? E’ il rispetto delle promesse”

Non solo dirigente d’azienda, dirigente pubblico e imprenditore italiano, Flavio Cattaneo è anche il marito di Sabrina Ferilli, una delle attrici più amate del cinema italiano. In realtà la popolarità di Sabrina Ferilli negli ultimi anni è sempre maggiore visto che l’attrice è diventata giudice di due popolarissime trasmissioni: “Amici di Maria De Filippi” e “Tu si que vales”. Un ruolo che le si addice a pennello, complice anche la grandissima amicizia e complicità con la padrona di casa Maria De Filippi. Nonostante i tantissimi impegni di lavoro però la storia d’amore tra vice presidente di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori e l’attrice procede a gonfie vele. Da circa nove anni, infatti, la coppia è felicemente sposata: un matrimonio celebrato in gran segreto nella città di Parigi visto che la notizia è trapelata alla stampa solo nel 2014. La coppia ha sempre preferito vivere la propria storia d’amore lontano dalle telecamere e dai riflettori del mondo dello spettacolo nonostante entrambi siano due professionisti e personaggi di grande successo.

Sabrina Ferilli: “Flavio Cattaneo? Mi hanno colpito la pazienza ferma, il carattere forte”

Una cosa è certa: l’amore che lega Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo è davvero importante anche se la coppia al momento non ha ancora pensato di allargare la famiglia. “In passato non volevo figli, ero troppo presa dalla mia vita di attrice. Alla fine le cose sono andate come dovevano andare” ha detto l’attrice durante un’intervista rilasciata alla stampa. Parlando invece del bellissimo legame che li lega, la Ferilli ha precisato: “quando si supera lo stato adolescenziale la sfera sentimentale si affronta con maggiore costanza e saggezza. Flavio è una persona ferma, solida e forte, siamo anche molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda”. Complice la maturità, Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo sono entrambi in un momento molto felice e sereno della propria vita personale anche se l’attrice ha precisato: “di lui mi hanno colpito la pazienza ferma, il carattere forte, la sua incapacità a corteggiarmi. Non ci sono stati ne’ fiori ne’ regali fra noi due. La vera seduzione in un rapporto paritario, come il nostro, e’ il rispetto delle promesse”.



