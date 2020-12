Flavio Insinna “Ho sconfitto la depressione”/ “Non volevo curarmi ma mio padre..”

La depressione è un brutto mostro, spesso nascosto dietro altri sintomi, altre volte così palese che ci si vergogna a mostrarla o addirittura a combatterla. Anche Flavio Insinna ha avuto a che fare con questo male oscuro che si abbatte nella vita delle persone spesso travolgendole e sconvolgendole. Sicuramente il conduttore e attore non sarà il primo e non sarà nemmeno l’ultimo ma lui stesso ha voluto raccontare la sua storia ospite in tv, svelando che in un primo momento anche lui avrebbe voluto gettare la spugna ma poi grazie a suo padre è tornato sui suoi passi. Ospite a Io e Te di Pierluigi Diaco, ha raccontato: “Sono stato depresso, mio padre mi ha fatto curare e un po’ ne sono uscito e un po’ no. C’è chi dice che se hai il graffio nell’anima o fai lo psicanalista o fai l’attore”.

Flavio Insinna “Ho sconfitto la depressione grazie a mio padre”

Quando il padre è morto Flavio Insinna ha ammesso di aver sofferto tanto perché il rapporto conflittuale che avevano durante l’adolescenza è cambiato proprio quando lui ha deciso di aiutare il figlio a farsi curare e gli è rimasto accanto durante la sua battaglia con la depressione ma il suo “lato sofferente” è rimasto. Lo stesso conduttore ha poi spiegato: “Io oggi mi voglio sicuramente più bene e ho imparato a sorridere sempre anche senza un motivo vero per essere felice! La vita è tentare di vivere, non di sopravvivere”. Cosa racconterà di questo periodo buio a Oggi è un altro Giorno?



