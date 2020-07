Flavio Insinna/ “Ho sofferto di depressione, mi ha salvato mio padre”

Flavio Insinna, definito da Pierluigi Diaco come uno dei conduttori gentiluomini di Raiuno, è il protagonista del faccia a faccia dell’ultima puntata settimanale di Io e Te. Attore, conduttore e scrittore, Flavio Insinna è un artista a 360 gradi. Conduttore dell’Eredità, entra nelle case degli italiani ogni sera con L’eredità con cui ha saputo conquistare il pubblico con cui ha deciso di festeggiare il suo compleanno. Oggi, venerdì 3 luglio, Flavio Insinna compie 55 anni e riceve sia gli auguri di Pierluigi Diaco che un girasole che rappresenta il suo colore. “Avevo fatto una promessa a Natale che, per me, mia madre e mia sorella, dopo la morte di mio padre, è diventato un giorno particolare ed eccomi qui a festeggiare il compleanno anche se non amo il mio compleanno. Quando papà se ne è andato siamo esplosi in un dolore inspiegabile l’uno con l’altro”, afferma Insinna che Diaco ringrazia per aver mantenuto la promessa nonostante non sia una persona che ama rilasciare interviste.

FLAVIO INSINNA: “MIO PADRE MI HA SALVATO”

Flavio Insinna e Pierluigi Diaco hanno conosciuto entrambi la depressione. “Tu sei stao il primo uomo dello spettacolo a parlare pubblicamente di un male interiore che ho vissuto anch’io e che ho curato e che si chiama depressione. Mi racconti quando ti sei reso conto che quella patologia si chiamava depressione?”, chiede Diaco. “Non va sottovalutata la parola e non va usata impropriamente perchè è un male di vivere. Si fa in fretta a dire ha tutto, che gli manca? Il giorno dell’addio al calcio, Totti, uomo che credo non gli manchi proprio niente, ha detto ‘aiutatemi’. E’ chiaro che non diceva aiutatemi a pagare le bollette ma diceva ‘tutto questo mi mancherà’ il boato, l’applauso, l’affetto ed era un aiutatemi umano” – spiega Insinna che poi aggiunge – “Mi ha salvato papà da medico. Ad un certo punto si è impuntato e mi ha fatto curare perchè non ci si deve vergognare. Io ho avuto un periodo in cui non mi sono voluto far aiutare. Mio padre, poi, che era di marmo, ha aspettato e poi ad un certo punto ha fatto uscire il medico e ha detto si fa così”, confessa il conduttore.



