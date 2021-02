Flavio Insinna/ “Un anno difficile, la paura sta prendendo il sopravvento”

Flavio Insinna è sicuramente un artista poliedrico che molto spesso viene preso di mira per via delle sue esternazioni e del suo modo di parlare senza filtri e peli sulla lingua. Anche nei giorni scorsi il conduttore, ora giudice de Il Cantante Mascherato per Milly Carlucci, ha detto la sua sulla patrimoniale. Il famoso conduttore impegnato a consegnare i pacchi solidali di Emergency, ha detto la sua anche sulla patrimoniale di cui tanto si sta parlando in questi giorni dicendosi fortunato e, quindi, pronto a fare la sua parte in questo caso. Dalle pagine del Corriere della Sera, Flavio Insinna: “Qui si tratta di capire una cosa, se viviamo in una giungla oppure in una comunità. Se siamo in una giungla allora il più forte mangia il più debole, bene. Ma se siamo in una comunità, allora non può essere che nel nostro Paese, nel 2021, ci sia ancora chi muore di freddo e di fame”.

Flavio Insinna ammette: “La paura sta prendendo il sopravvento”

Flavio Insinna questa sera sarà al timone di A grande richiesta (Minaccia bionda) e questo gli permetterà di fare un altro passo in avanti verso il ruolo che aveva un tempo e che ha perso per via delle polemiche che lo hanno travolto per via del famoso sfogo dietro le quinte ad Affari Tuoi. In questo periodo di pandemia e di crisi economica, il conduttore ammette: “La paura. Sta prendendo il sopravvento. Perché un conto è fare dei sacrifici e arrivare alla fine del mese lavorando, ma se tutto crolla, come fai”. In molti hanno da sempre tenuto conto del suo animo sensibile e, in particolare, della sua voglia di occuparsi del prossimo e mai come in questo momento si sente dalla parte di tutti coloro che parlano di sacrifici immani da affrontare per via della crisi: “Ho trovato molto spiacevole si sia detto no alla patrimoniale, alla tassa dell’amicizia o fraternità, chiamiamola come vogliamo. Ma a cosa abbiamo detto no? Ci stavano chiedendo lo 0,0001 di quello che io e altri come me, o anche più di me hanno. Io sono diventato fortunato qua in Italia e credo sia un dovere ridare qualcosa a questo Paese”.



