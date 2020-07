Flavio Zerella su Nunzia Sansone/ Video, “la sposerei anche domani”

Flavio Zerella e Nunzia Sansone si sono innamorati. E’ scoppiato l’amore tra i due ex protagonisti di Temptation Island che hanno raccontato per la prima volta nella trasmissione “Non succederà più” condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio come e quando si sono conosciuti. Un amore importante e destinato a durare nel tempo stando a quanto dichiarato dai diretti interessati al punto che non nascondono di essere pronti a pensare anche al matrimonio. Ma andiamo per gradi, Flavio prima di lanciarsi in una spassionata dedica d’amore alla sua nuova fidanzata ha raccontato come e dove si sono conosciuti. “Domenica sera ero in un locale a Napoli e mentre stavo tra la folla l’ho incrociata e incontrata e da subito mi è piaciuta. Ci siamo presentati” – ha detto l’ex concorrente di Temptation Island che in passato ha partecipato al reality show dei sentimenti con la ex Roberta Mercurio. Anche Nunzia Sansone in passato è stata una concorrente di Temptation Island, ma in un’altra edizione e parlando dell’incontro con Flavio ha detto: “mi ha scritto lui per prima”.

Flavio Zerella e Nunzia Sansone matrimonio in arrivo?

Flavio Zerella è rimasto da subito colpito da Nunzia Sansone. “Abbiamo parlato molto, anche se l’impatto estetico è stato molto forte” – ha precisato il ragazzo, mentre Nunzia dal canto suo dopo la delusione dalla lunga relazione con Arcangelo sembrerebbe aver ritrovato la serenità proprio tra le braccia di Flavio. “Credo assolutamente di nuovo nell’amore, è tutto una favola, vivo una storia matura” – ha detto lei, a cui poco dopo sono seguite le parole di lui che ha sottolineato “non ho mai fatto parti molto importanti, il Flavio di prima preferiva stare con gli amici e non la sua vita privata, ma con Nunzia ho un atteggiamento diverso, in primis come me stesso e mi sento di fare delle cose molto più serie. Mi sento molto molto più sicuro”. L’ex concorrente di Temptation Island ha anche rivelato di essere pronto anche a fare progetti e scelte importanti: “è normale che sarà la donna della mia vita e rivela sposerei nunzia anche domani”. Sul finale poi Flavio ha detto: “adesso ho scoperto cosa significa davvero avere una relazione importante e amare una persona, mentre Nunzia: “la parola amore rispecchia proprio quello che siamo”.





