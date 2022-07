“Flirt tra concorrente del Grande Fratello Vip 6 e opinionista prezzemolina”/ Chi sono? Il gossip

Passione tra un ex concorrente del GF Vip e un’opinionista: di chi si tratta?

È un’indiscrezione bomba quella lanciata da Giuseppe Candela per Dagospia. Tra i vari gossip che il giornalista la spifferato nelle ultime ore, uno riguarda un concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nell’indovinello lanciato da Candela si parla infatti di un flirt che sarebbe nato tra un ex concorrente e una ‘opinionista prezzemolina’ di cui, però, non viene fatto il nome.

“A Milano gira voce che tra l’opinionista prezzemolina e un concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sia esplosa la passione. Di chi stiamo parlando?” è l’indovinello che lancia il giornalista che non dà ulteriori dettagli per individuare chi siano i protagonisti di questa ‘passione’ a quanto pare esplosa da poco.

Flirt tra un ex concorrente del GF Vip e un’opinionista: gli indizi

Dalle parole del giornalista è insomma impossibile individuare i nomi dei due personaggi tra i quali sarebbe scoppiata questa passione. Ciò che si intende è che l’opinionista di cui si parla è una donna che vediamo spesso in TV in questo ruolo; lui, invece, è uno dei concorrenti dell’ultimo Grande Fratello Vip, cosa che ci permette di restringere il campo a pochi nomi. Tra i vipponi di Signorini dell’anno scorso abbiamo avuto per esempio Biagio D’Anelli (che risulta dagli ultimi gossip tornato insieme all’ex Stefania Curcio), Alessandro Basciano (fidanzato con Sophie Codegoni), Aldo Montano (sposato), Manuel Bortuzzo (al momento single), Giucas Casella (anche lui impegnato da molti anni), Davide Silvestri (che si è sposato in questi giorni) e Barù. Che sia uno di questi?

