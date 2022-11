Flora Canto e Tosca D’Aquino/ “Siamo due mamme molto diverse, ma…”

Flora Canto e Tosca D’Aquino sono intervenute in qualità di ospiti ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 12 novembre 2022. Le due attrici hanno scherzato sulla loro amicizia, nata in sala trucco quando Flora era all’inizio della frequentazione con Enrico Brignano, e poi consolidatasi quando si sono ritrovate anni più tardi: “L’amicizia è come un grande amore, fatta anche di grandi scontri – ha riferito Tosca –. Flora e io siamo due mamme molto diverse, tanto che quando devo convincere i miei figli a fare qualcosa chiamo lei”.

FLORA CANTO E TOSCA D’AQUINO: “LEI MI HA CONVINTO A NON TRASLOCARE”

Nel prosieguo della loro chiacchierata con Silvia Toffanin a “Verissimo”, Flora Canto ha detto che Tosca d’Aquino le ha impedito di traslocare: “Ha iniziato a dirmi… Una villa? No, ci sono i ladri! Immaginavo già le scene con i coltelli!”. A Roma Tosca e Flora si frequentano moltissimo: “Ma Flora non fa un passo – ha rivelato Tosca –. Io sono sempre a dieta e non riesco a perdere un grammo, pur sgarrando qualche volta. Qualche volta mi è successo in passato di avere amiche come lei, ma i mariti non si prendevano. Ora, invece, la situazione è ideale”. Flora Canto, poi, ha sottolineato: “Ci diciamo tutto, se sta facendo qualcosa di sbagliato io glielo faccio notare”.

