Flora Canto ed Enrico Brignano si sposano?/ “Matrimonio e secondo figlio nel 2021”

Flora Canto ed Enrico Brignano si sposano? I due vengono da un anno complicato, come tutti noi, ma anche di successi visto che insieme sono sbarcati nel prime time di Rai2 con un programma che li ha visti protagonisti insieme proprio con scene della loro vita quotidiana. I due hanno deciso di raccontarsi al settimanale Chi aprendo le porte della loro vita privata, che gran parte delle volte rimane tale, parlando anche dei progetti futuri che lei stessa ha messo in fila con un matrimonio e un altro figlio. Finalmente Flora Canto è riuscita a ritagliarsi un posto al fianco di Enrico Brignano mostrando la sua verve simpatica e ironica, la stessa che l’ha fatta debuttare al fianco di Lino Banfi e lo stesso attore sottolinea: “La forza della nostra relazione è non prendersi mai sul serio, se non è strettamente necessario… Flora è una donna bellissima che ci crediate o no mi ha conquistato facendomi ridere”.

Flora Canto ed Enrico Brignano spiegano che il loro Natale sarà ligio alle regole, che rimarranno a casa con la loro bambina e che non avranno modo di andare a trovare le loro famiglie visto che di solito il Natale è il momento in cui si ritrovano tutti insieme. Le loro famiglie sono numerose, soprattutto quella di Enrico Brignano e se si continua così anche al matrimonio dovranno invitare una famiglia per volta. Proprio su questo punto arriva la fatidica domanda sul matrimonio e se lui risponde con un “mai dire mai”, lei rilancia: “Si direbbe che ho dovuto far esplodere la pandemia per trovare il tempo per pensare a certi progetti. Io mi siedo sulla riva e aspetto..”. E un secondo figlio? Anche in questo caso lei ammette che i lavori possono iniziare. Altri progetti? Lui pensa a tornare sul palco, lei ad una casa con terrazza e giardino.



