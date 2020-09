Flora Canto, compagna Enrico Brignano/ “Giudice da casa di Un’ora sola ti vorrei”

Flora Canto è la compagna di Enrico Brignano, l’attore e comico protagonista di “Un’ora sola Vi vorrei”, un progetto innovativo che va in onda in prima serata da martedì 22 settembre 2020 su Rai2. Si tratta di cinque prime serate della durata di un’ora in cui l’attore sarà il protagonista indiscussi di uno show che mescola sapientemente diversi ingredienti: dal monologo agli sketch, dall’analisti dei fatti della settimana in chiave ironica e divertente fino al racconto in chiave di satira dei fatti della settimana. Nel cast anche la compagna Flora Canto, ex tronista di Uomini e Donne oggi attrice e showgirl. “Flora sarà qui, ma non sarà qui” – ha dichiarato l’attore e comico in una intervista rilasciata a Leggo. Brignano ha poi rivelato il ruolo affidato alla compagna: “sarà il giudice da casa. Abbiamo lasciato nostra figlia Martina alla nonna, le abbiamo dato dei soldi, è un po’ impegnativa”.

Flora Canto e Enrico Brignano: “battuta dopo battuta, ci siamo innamorati”

Una storia d’amore importante quella tra Flora Canto ed Enrico Brignano che stanno insieme da circa 9 anni, anche se non sono mancati i momenti di difficoltà. A rivelarlo è stata proprio la ex concorrente di Tale e Quale Show che al settimanale F ha confessato un momento davvero difficile della loro storia: “essere lasciata dalla sera alla mattina”. La Flora ha poi aggiunto: “lo ha fatto Enrico dopo un anno che stavamo insieme, per paura. Non ero preparata, è stata un ferita importante”. Per fortuna è stato solo un momento di crisi, che la coppia ha superato alla grande visto che oggi sono felici ed innamorati. Un amore suggellato anche dalla nascita della figlia Martina, il loro regalo più grande. L’incontro tra i due è avvenuto proprio grazie alla recitazione come ha rivelato la ex tronista di Uomini e Donne: “ci siamo conosciuti a teatro. Io avevo appena finito di recitare con Lino Banfi e lui mi ha scritturata per un suo sketch, in cui eravamo marito e moglie. Battuta dopo battuta, ci siamo innamorati”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA