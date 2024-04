Flora Monti, chi è la prima staffettista partigiana della Resistenza Italiana/ “Il momento più difficile…”

Chi è Flora Monti, la prima staffettista partigiana della Resistenza Italiana

Flora Monti, originaria di Monterenzio, è stata la più giovane staffetta partigiana della Resistenza Italiana. Oggi ha 93 anni e vive a Bologna. Cresce in una famiglia di antifascisti e, forse anche per i racconti del nonno, a 12 anni decide di unirsi alla Resistenza Italiana diventando effettivamente la prima staffettista partigiana con il consenso dei genitori. “Portavo i bigliettini da una brigata ad un’altra. Stavo via una giornata intera”, ha raccontato Flora Monti nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del Comune di San Lazzaro.

“Avevo i capelli lunghi e mamma li acconciava con le trecce e in mezzo metteva i bigliettini. Quando arrivavo c’erano le guardie e se non sapevi la parola d’ordine ti sparavano. C’erano diverse parole d’ordine perché non era sempre la stessa. Non ho mai letto un bigliettino e non ho mai saputo cosa c’era scritto nei biglietti“, il ricordo della signore Monti.

Flora Monti, il momento più difficile e più bello della Resistenza Italiana

Nonostante avesse solo 12 anni, Flora Monti ha combattuto con coraggio e caparbietà accanto ai partigiani. Tuttavia, pur essendo convinta della scelta fatta insieme ai genitori, Flora Monti ricorda tutto del momento più difficile di quel periodo. “Il momento più difficile è stato quando mi hanno detto di togliermi i vestiti poi hanno guardato dappertutto e alla fine mi hanno detto di togliermi le scarpe. Prima ho consegnato la sinistra, che sapevo non c’era niente, poi hanno preso la destra, hanno guardato, non è venuto fuori niente e hanno detto ‘rivestiti’. Quello è stato il momento più brutto perché mentre mi facevano questi controlli per vedere se trovavano qualcosa io ho pensato all’Edera del Giovanni che l’avevano uccisa due settimane prima”, ha detto in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Nazione.

Il momento più bello, invece, arrivò quando in radio annunciarono la fine della guerra. Di quel periodo, Flora Monti ricorda tutto ed oggi per sensibilizzare i giovani a lottare per le proprie idee, Flora Monti va spesso nelle scuole raccontando tutti i dettagli di un momento fondamentale per la storia italiana.











