Flora piange per il figlio Giovanni/ “Ti ho cacciato di casa ma..” (C’è posta per te)

Flora è la protagonista della seconda storia della nuova puntata di C’è Posta per te. La donna chiede aiuto a Maria De Filippi perché il 3 marzo del 2015 decide di cacciare di casa il figlio Giovanni e quando ha provato a rientrare non gli ha aperto la porta. “Non è facile essere una buona madre a 29 anni con sei figli e senza un euro!” ha raccontato la donna. A 15 anni infatti scappa di casa col suo marito e a 27 anni ha già 5 figli. Suo marito però decide di lasciarla senza darle nulla. Lei si appoggia da un’amica, cercando di ottenere il mantenimento dal suo ex ma lui chiama l’assistente sociale che toglie alla donna i figli che vanno in un istituto. Lei inizia a lavorare in ogni modo e a conservare dei soldi per riavere i suoi figli e, tramite un avvocato, ottenere il mantenimento dall’ex marito.

Flora piange per il figlio Giovanni a C’è Posta per te: “Perdonami”

Nello specifico Giovanni a 15 anni decide di lasciare la scuola e andare a lavorare. Lui si innamora poi di una ragazza che si chiama Luisana e inizia a sentirsi più grande della sua età. Lascia il lavoro al mercato e inizia a fare un altro tipo di lavoro: il posteggiatore abusivo. Poi a Flora arrivano brutte voce secondo le quali il figlio frequenterebbe brutte compagnie e venderebbe cose illegali. Da qui la situazione peggiora e lei arriva a cacciarlo di casa. Da allora sono passati molti anni e non si sono più rivisti. Flora rivede suo figlio Giovanni oggi: l’invito non è soltanto per lui ma anche per la fidanzata Luisana. Entrambi hanno accettato l’invito e sono pronti ad ascoltare le parole della donna.

