Florenzi torna a Roma?/ Calciomercato: rientrerà dal Valencia, ma poi…

Quale futuro per Alessandro Florenzi? Il destino dell’ormai ex capitano della Roma è sicuramente uno dei temi più interessanti di calciomercato anche durante questo stop dettato dal Coronavirus. A proposito, bisogna tenere conto del fatto che proprio l’epidemia di Covid-19, che sta colpendo molto duramente anche la Spagna, rende quasi impossibile una permanenza di Florenzi al Valencia oltre alla fine (chissà quando) della stagione in corso. La crisi infatti si farà sentire anche nella Liga e di conseguenza il Valencia non dovrebbe cercare il riscatto di Florenzi, che per di più è arrivato in Spagna con la formula del prestito secco. L’esperienza dell’ex giallorosso con la maglia del Valencia di certo non è stata fortunata: solo 210 minuti in campo finora e non è detto che si riesca a ricominciare.

FLORENZI TORNA A ROMA? CI SONO MOLTI DUBBI

Se dunque il futuro di Alessandro Florenzi (frenato persino dalla varicella in questi mesi) non dovrebbe essere al Valencia, non è però affatto detto che sia alla Roma, con la quale si è rotto qualcosa negli scorsi mesi. Ricucire il rapporto non sarà così semplice, anche perché sappiamo bene che Paulo Fonseca non lo ritiene un titolare: di conseguenza, è possibile che per Florenzi il ritorno a Roma sia solo un breve passaggio estivo prima di trasferirsi di nuovo verso un’altra destinazione. Lo riporta l’edizione odierna de Il Tempo e in effetti l’estate 2020 rischia di essere il momento dell’addio definitivo fra Alessandro Florenzi e la Roma, nella quale dunque l’esterno non dovrebbe ripercorrere le orme dei due grandi capitani romani che lo hanno preceduto, naturalmente Francesco Totti e Daniele De Rossi.



