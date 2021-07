Floriana dopo Temptation Island “Giudicata per aver perdonato Federico”/ “Lo rifarei”

Temptation Island 2021 è giunto alla fine e, orma che è noto come sono concluse le storie di questa edizione, il web si è scatenato tra apprezzamenti e critiche. Molte di queste ultime hanno raggiunto Floriana, la fidanzata che ha deciso di perdonare Federico al secondo falò di confronto. Una decisione che non è piaciuta a tanti telespettatori e che la siciliana ha voluto allora spiegare sui social: “Penso che nella vita una seconda possibilità non si nega a nessuno. – ha esordito – Sono felice della scelta che ho preso, nella vita non ho mai ragionato con la testa degli altri ma ogni decisione l’ho sempre presa da sola. Molti di voi stanno giudicando questa mia scelta e lo accetto, ognuno di noi ha il suo pensiero ed è libero di esprimerlo, ma io ad oggi mi sento felice e sono contenta della scelta che ho preso.” Floriana non si è affatto pentita delle sue scelte che, anzi, rifarebbe tutte.

Luciano Punzo e Manuela: prima foto di coppia/ Dopo Temptation Island 2021...

Floriana replica alle critiche dopo Temptation Island 2021

Lo sfogo di Floriana dopo Temptation Island prosegue e la ragazza ribadisce: “Penso che quando una persona ama è disposta anche a perdonare certe cose, io ho visto verità nei suoi occhi, conosco molto bene il mio ragazzo e so quando sta mentendo e quando invece sta dicendo la verità.” Conferma, dunque, che Federico è cambiato: “Oggi mi sta dimostrando giorno per giorno che quei pianti, quelle parole dette all’ultimo falò sono tutte vere, mi sta dimostrando tanto amore che è quello che purtroppo mi era mancato per tanto tempo, ma ad oggi questo percorso ci ha aiutati entrambi a capire tante cose e siamo disposti a recuperare il nostro rapporto e il nostro amore, noi ci amiamo e per quanto possa sembrare assurdo e incoerente a molti di voi oggi siamo molto più uniti e felici insieme. Io so ciò che voglio dalla vita e so benissimo come affrontare certe situazioni, so quando è il momento giusto per dire “basta” e so quando è il momento giusto per non farlo.”, ha quindi concluso.

LEGGI ANCHE:

Jessica di Temptation Island 2021/ Messaggi sconcertanti contro Nilufar Addati e Francesca Baroni e altri...Temptation Island 2021, verdetti/ Dalla miglior coppia alla fidanzata più spietata

© RIPRODUZIONE RISERVATA