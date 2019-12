FLORIANA MESSINA VS ROGER GARTH/ “Sei di gomma”. La replica: “sciocca” (Pomeriggio 5)

Floriana Messina, con la sua nuova immagine, ha conquistato anche la squadra di calcio del Napoli che l’ha scelta come madrina. Una decisione che è stata criticata da Roger Garth, ospite di Pomeriggio 5, che attacca la Messina e la sua scelta di rifarsi. “Sono veramente deluso dalla squadra del Napoli perché a Napoli ci sono tra le ragazze più belle d’Italia. Ora scegliere te non è un bell’esempio”, dice Roger Garth. “Ancora parli? Sembri Barbie California e sei tutto rifatto. Sei di gomma, hai gli zigomi rifatti e parli ancora di me”, replica l’ex gieffina. “Sei una sciocca”, afferma ancora Roger. Serena Garitta, invece, è convinta che Floriana non avesse bisogno di rifarsi per assomigliare a tante altre ragazze essendo già bellissima e avendo una grande personalità (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

FLORIANA MESSINA RIFATTA: “NON MI SONO STRAVOLTA”

Sono passati otto anni da quando Floriana Messina conquistò la ribalta nazionale partecipando al Grande Fratello. L’ex gieffina restò nella casa più famosa d’Italia per mesi trasformando la propria immagine. Non potendo allenarsi e restando sempre chiusa tra le mura di Cinecittà, Floriana Messina mise su qualche chilo che, poi, perse quando tornò alla vita normale. Il dimagrimento, però, causo lo svuotamento del seno convincendola così a ricorrere alla chirurgia plastica per tornare a piacersi. Ospite di Pomeriggio 5, Floriana Messina parla del suo nuovo aspetto fisico di cui aveva già parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo. “Al Grande Fratello il mio décolleté era lievitato; poi, quando ho cominciato a dimagrire, si è svuotato in modo vistoso. Così sono ricorsa al chirurgo. Ho anche sistemato il setto nasale deviato. Tutto qui, non ho stravolto chissà cosa. Il fisico tonico e il girovita più snello sono frutto degli allenamenti in palestra“, ha spiegato al magazine diretto da Riccardo Signoretti.

FLORIANA MESSINA RIFATTA: “HO RIPRESO IN MANO LA MIA VITA”

Floriana Messina, oggi, è soddisfatta del proprio aspetto fisico. L’ex gieffina, oltre ad aver avuto l’aiuto della chirurgia plastica, per cambiare il proprio corpo ha anche lavorato duramente in palestra ed oggi i risultati sono evidenti. “Mangiavo male, carboidrati sia a pranzo sia a cena, e facevo pochissimo movimento. Restare per sei mesi chiusa nella Casa è stato come portare avanti una gravidanza: ho messo su un chilo alla settimana. Per fortuna, una volta tornata nel mondo reale, ho ripreso in mano la mia vita e sono riuscita a rimettermi in forma facendo palestra tutti i giorni e mangiando in modo salutare”. ha spiegato a Nuovo. Felice e serena, la Messina è riuscita anche a trovare l’amore ed oggi è felicemente fidanzata con Diego Loasses anche se, per il momento, non pensa al matrimonio.



