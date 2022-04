Floriana Secondi, alleanza con Guendalina Tavassi?/ All’Isola dei Famosi, in coppia…

Dopo essersi staccata da Antonio Zequila e aver cominciato a giocare da sola, per Floriana Secondi è iniziata una nuova Isola dei Famosi 2022. Schietta e diretta come lo era ai tempi del Grande Fratello, Floriana ha conquistato immediatamente il cuore del pubblico che, con il televoto, non ha avuto dutti su chi salvare tra lei e Antonio Zequila che è stato definitivamente eliminato. superate le incomprensioni e le discussioni con Zequila, sull’Isola Sgamada, Floriana ha cominciato a mostrare anche la parte più bella del suo carattere mostrandosi disponibile con tutti, tranne che con Marco Melandri con il quale non è mai andata d’accordo.

Discorso diverso, invece, per il rapporto che ha con Clemente Russo e Laura Maddaloni. Entrambi forti e senza filtri hanno capito il modo di fare di Floriana al punto che Clemente, dovendo scegliere un naufrago con cui tornare ufficialmente in gara, non potendo portare con sè la moglie Laura, ha scelto proprio Floriana. Una scelta che ha entusiasmato Floriana, felice di poter fare coppia con uno sportivo abituato ad affrontare gare dure. Sull’Isola, la Secondi ha ritrovato i suoi compagni cominciando a legare, a sorpresa, con Guendalina Tavassi.

Floriana Secondi e Guendalina Tavassi: alleanza o amicizia all’Isola dei Famosi 2022?

Entrambe romane, schiette e dirette, Floriana Secondi e Guendalina Tavassi erano state indicate dal pubblico come le condorrenti che avrebbero discusso di più tra loro. E, invece, le due naufraghe non solo vanno d’accordo, ma trascorrono molto tempo insieme confidandosi e dandosi dei consigli. Guendalina, in particolare, dopo aver litigato con il fratello Edoardo, ha trovato proprio in Floriana una confidente. “Ha quarant’anni e mi tratta come se fossi sua madre o sua zia: devo fare quello che dice lui”, ha detto Guendalina.

Quella tra Guendalina e Floriana sarà una semplice alleanza per poter avere un appoggio sull’Isola o tra le due nascerà una vera amicizia? Floriana è sicuramente un personaggio che non passa inosservato. Grazie al suo spirito esuberante ed esplosivo riesce infatti a coinvolgere tutti i presenti. Caratteristiche, queste, presenti anche nel carattere di Guendalina. Entrambe fanno coppia con uomini, ma sul web, sono tanti gli utenti che le vorrebbero vederle giocare in coppia. Accadrà prima o poi?













