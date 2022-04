Isola dei Famosi 2022, 6a puntata/ Diretta ed eliminato: scelta per i Tavassi e il bestemmia-gate

Isola dei Famosi 2022, anticipazioni e diretta sesta puntata

Elimazione, liti, amori e tanta tensione sono gli ingredienti della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi torna in onda questa sera, con Vladimir Luxuria e Nicola Savino per condurre una nuova puntata dell’Isola che continua a regalare grandissimi colpi di scena. Tanti gli argomenti che saranno affrontati nel corso della serata e che porteranno a galla antipatie e simpatie tra i concorrenti. Dopo settimane di convivenza sull’Isola, infatti, la pace iniziale sta lasciando spazio a tensioni varie dovute sia alla fame, ma anche alle diversità caratteriali.

Nel corso della serata, Ilary Blasi chiuderà ufficialmente il televoto che porterà una coppia a lasciare la Palapa. Al televoto ci sono la coppia formata da Lory Del Santo e Marco Cucolo e la coppia di Ilona Staller e Roger. Secondo i sondaggi del web, a lasciare la Palapa questa sera dovrebbe essere la coppia di Ilona e Roger. In studio, invece, ci saranno Marco Melandri, Antonio Zequila e Veronica Rodriguez.

La lite tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis

Uno degli argomenti principali della serata sarà lo scontro tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis. Tra il fratello di Belen e l’attore, come ha mostrato il daytime dell’Isola dei Famosi 2022 di oggi, è scoppiata una durissima discussione nel corso della quale sono volate parole forti. Nicolas ha rimproverato duramente Jeremias dopo la sua ennesima discussione sul cibo preparato da altri naufragi. L’attore ha esortato così il fratello di Belen a rispettare chi ha cucinato per tutti, a non disprezzare il cibo.

Jeremias ha precisato che stava facendo della semplice ironia invitando Nicolas a non urlare e a non fare il moralista. Gli altri naufraghi si sono divisi tra Jeremias e Nicolas. Questa sera, Ilary Blasi inviterà tutti i concorrenti a schierarsi da una delle due parti?

Isola dei Famosi 2022: chi sarà eliminato definitivamente?

Se una coppia lascerà la Palapa, un naufrago dell’Isola Sgamada, questa sera, sarà definitivamente eliminato dall’Isola dei Famosi 2022. I primi eliminati ufficiali sono Antonio Zequila e Marco Melandri. Chi, invece, questa sarà dovrà dire addio definitivamente all’Isola dei Famosi? Sull’Isola Sgamada ci sono Blind, Roberta Morise, Jovana e Laura Maddaloni. Chi tornerà in Italia?

Nel corso della serata, infine, Ilary Blasi potrebbe dare ulteriori spiegazioni sulla decisione di Mediaset di squalifica Silvano dei Cugini di Campagna dopo un’espressione blasfema.

