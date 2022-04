Edoardo Tavassi, nuova lite con Guendalina/ “Il principale nemico dell’Isola sei tu!”

Edoardo Tavassi conquista Playa Accoppiada e punta sulla simpatia

Edoardo Tavassi Ha esordito accanto alla sorella Guendalina durante la terza serata del reality Isola dei Famosi, colpendo da subito il pubblico per la sua ironia e naturalezza. Il ragazzo, romano doc, sin dai primi momenti sull’Isola ha avvertito la necessità di ambientarsi, mostrando non poche difficoltà: entrare in un gruppo con dinamiche già avviate si è rivelato certamente uno svantaggio, d’altra parte i naufraghi non hanno potuto che riconoscere la ventata di allegria e freschezza portata dalla nuova coppia che si è detta completamente spaesata nell’affrontare una situazione, per certi versi, letteralmente surreale.

Edoardo e Guendalina Tavassi, lite all'Isola: "Dici sempre cazz*te"/ Lui: "Vado via!"

L’accoglienza verso i fratelli romani Guendalina ed Edoardo Tavassi sull’Isola è stata dunque pronta e calorosa: tutti i concorrenti si sono infatti impegnati nello spiegare le dinamiche quotidiane e l’organizzazione di Playa Accoppiada, così da farli ambientare velocemente. Nonostante non siano ancora chiare le ragioni di un’entrata in gioco posticipata rispetto alla prima puntata, Edoardo Tavassi, con la sua esilarante verve ha conquistato in poco tempo tutta la platea dell’Isola.

Edoardo Tavassi ci prova con Estefania, e Roger?/ Chi la conquisterà sul'Isola dei Famosi 2022...

Sarà Edoardo Tavassi l’osso duro dell’Isola dei Famosi?

Da subito amatissimo dal pubblico, Edoardo Tavassi non ha risparmiato, sin dai primi istanti, galanti e ironici apprezzamenti verso la splendida Estefania Bernal, ormai impegnata in una liaison honduregna con il collega d’avventura Roger Balduino.

Durante la quinta puntata del reality, Edoardo Tavassi ha sicuramente avuto modo di farsi conoscere meglio dal grande pubblico del web che non ha lesinato apprezzamenti ed entusiasmo, trovandolo a dir poco esplosivo accanto alla sorella Guendalina, già nota al mondo dei reality. La sua presenza sull’Isola dei Famosi, ha certamente portato allegria, nonostante qualche polemica da parte di alcuni concorrenti per il troppo russare notturno del romano. Cosa dobbiamo aspettarci da lui? Trash e simpatia ai massimi livelli. Sarà certamente un concorrente importante e difficile da battere al televoto, dato l’enorme seguito che sta ottenendo. Gli altri avventurieri lo avranno già capito?

Federico Perna, fidanzato di Guendalina Tavassi/ Dedica romantica e messaggio dai figli Chloe e Salvatore?

Ancora lite tra Edoardo e Guendalina Tavassi

Nelle ore che precedono la nuova puntata dell’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi si è imbattuto in una nuova discussione con la sorella Guendalina. Quest’ultima ha elencato i principali difetti del fratello, a partire dall’eccessiva pigrizia che non lo porterebbe a cucinare. I consigli di Guendalina continuano ad incentrarsi soprattutto sull’alimentazione, a suo dire sbagliata, che starebbe seguendo il fratello e che non lo porterebbe a dimagrire, ma a fare un’analisi azzeccata della situazione ci ha pensato Gustavo Rodriguez che ha criticato il rapporto tra fratello e sorella.

Nonostante le critiche a Guendalina riservate anche da Jeremias, Edoardo Tavassi ha comunque preso in parte le sue difese sostenendo: “Ha un modo sbagliato di dirmi le cose. Anche io sbaglio, sono la persona meno perfetta del mondo!”. Edoardo però ha smentito di essere così pigro come sostenuto dalla sorella. La conversazione con Jeremias si è rivelata per il giovane Tavassi illuminante al punto da definirlo un “santone” per aver capito i suoi problemi. Edoardo ha spiegato all’argentino: “Io e mia sorella siamo due persone completamente diverse, complici ma opposte”. In un confronto successivo con Guendalina, Edoardo ha ribadito cosa gli dà fastidio dell’atteggiamento del suo atteggiamento, minacciando persino di abbandonare il gioco. “Sapevo che il nemico principale dell’Isola saresti stata tu!”, ha tuonato il romano. Come andrà a finire?

© RIPRODUZIONE RISERVATA