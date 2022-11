Floriana Secondi: “Angelo? Innamorata ma…”/ “Mio figlio? Meriterebbe mamma migliore”

Floriana Secondi: “Angelo? Innamorata ma sono stufa”

Floriana Secondi, a “Belve”, non ha parlato solamente delle sofferenze provate durante l’infanzia e del successo arrivato dopo il Grande Fratello, ma anche di cuore. Lei, che ormai da anni condivide la propria vita con Angelo, ha raccontato: “Sono innamorata, anche se mi faccio domande. Io dopo 10 anni sono stufa di vivere a casa con mio figlio. Lui è già sposato e divorziato. Io non sono traditrice. Di solito a me non mi mollano”.

Riguardo gli ex fidanzati, Floriana ha rivelato: “Quei 3-4 dopo tanti anni ancora mi cercano. Il papà di mio figlio l’avevo lasciato, tornò a casa urlando ubriaco. L’ho fatto salire in casa per parlare ma ha fatto delle cose che non doveva fare e i vicini hanno chiamato i carabinieri. Io preso a calci la macchina dei carabinieri? Non è vero, anzi, io avrei potuto denunciare per quello che ho visto”.

Sulla presunta relazione con Daniele Pompili, Floriana Secondi ha smentito una relazione e ha chiarito la situazione: “Non ho avuto nessuna relazione con lui. Ho avuto una liason con questo ragazzo. Lui si è addebitato una gravidanza che non era la sua. Ho avuto un aborto ma non era il suo. Non posso dire molto. Lui è gay, ha avuto solo questo incontro con me. Non si doveva sapere. Non posso dire, è troppo”.

Tra gli uomini della vita di Floriana Secondi il più importante è sicuramente Domiziano, suo figlio. A “Belve” ha raccontato: “Come madre mi do 5 come voto. Ce l’ho sempre con me come mamma. Lui meritava una mamma migliore. Lui è un bambino intellettuale, avrebbe avuto bisogno di un’altra mamma. Non ho i mezzi per aiutarlo. Fa discorsi troppo grandi, avrebbe bisogno di una donna più colta, che sta più tempo con lui. Mi sento inadeguata a lui. Se io avessi potuto decidere gli avrei dato un’altra mamma, più di classe, più gentile. Lui soffre per il fatto che mi sono lasciata con il papà. A lui non va giù che io stia con Angelo. Oggi che sono mamma mi rendo conto che quello che più mi è mancato avere una mamma”. Infine, un commento sulla religione: “A Dio chiedo la salute. Che mi dia la possibilità di stare vicino a mio figlio. E poi chiedo la pace interiore”.

