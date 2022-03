Floriana Secondi, è scontro con Estefania Bernal/ Sui social accuse di bullismo…

Floriana Secondi si scontra con Estefania Bernal: “Tu hai 20 anni, io 44…”

Floriana Secondi è stata accusata di bullismo. E’ iniziata da pochi giorni la nuova edizione dell’”Isola dei Famosi” e già è scoppiata la prima lite. Dopo aver discusso animatamente con Antonio Zequila, Floriana Secondi ha litigato con Estefania Bernal. L’ex gieffina ha subito sfoderato gli artigli mostrando al resto del gruppo di essere una leader davvero agguerrita. Il suo modo di agire, però, ha fatto storcere il naso ad un bel po’ di persone, sia nel reality sia fuori. Tutto è iniziato nel momento in cui sull’Isola è calata la notte. Floriana, infatti, ha subito colto la palla al balzo ed ha sbottato contro la sua compagna d’avventura accusandola di essere poco partecipe delle mansioni da svolgere. Floriana ha già voluto palesare tutto quello che fatto durante i primi giorni di permanenza sottolineando il fatto di aver lavorato: “Io mi sono buttata dentro l’acqua, io ho lavorato. Mi sono tirata 195 kg su di me, lo hanno visto tutti. Hai 20 anni, io ne ho 44 ”. Floriana ha faticato per vincere la prova. La naufraga ha poi alluso al fatto che Estefania ha 20 anni mentre lei ne ha 44 anni. Uno scarto considerevole tanto che Floriana ha definito Estefania una ragazza immatura.

Estefania non è stata molto partecipe durante la lite contro Floriana Secondi all’Isola dei famosi. Il suo atteggiamento è stato piuttosto passivo, pertanto, in molti hanno criticato il comportamento della Secondi. La prima ad intervenire sulla faccenda è stata Carmen Di Pietro, la quale ha alluso al fatto che i serpenti fossero già usciti dalla tana: “Non pensavo che i serpenti uscissero già subito. Sono già usciti fuori con la testa”. Con queste parole, dunque, la donna ha voluto dare del serpente a Floriana. Sui social in molti hanno accusato Floriana di voler fare la bulla nei confronti delle altre naufraghe.

È cominciata da pochissimo la sua avventura all’Isola dei famosi e l’ex gieffina ha già messo in mostra tutta l’esuberanza che la contraddistingue e che l’ha sempre contraddistinta. Era da qualche tempo che la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello desiderava prendere parte all’Isola dei famosi e quest’anno è finalmente arrivata la sua occasione. Infatti durante la prima puntata in prime time della trasmissione la conduttrice Ilary Blasi ha detto a Floriana: ”Finalmente ce l’hai fatta. So che sono tanti anni che volevi partecipare”. La partecipazione ufficiale al reality show per Floriana Secondi è stata resa ufficiale quando un altro naufrago, Antonio Zequila, ha scelto proprio lei come compagna di avventura (in questa edizione infatti si concorre in coppia e i partecipanti arrivati in Honduras da singoli hanno dovuto formare delle coppie). Ed è stato in questo momento che Floriana ha cominciato il suo show: Antonio Zequila, alla domanda di Ilary Blasi su quale donna avrebbe voluto con se per formare la coppia in gara, ha fatto il nome di Floriana, adducendo come motivazione il fatto che lei ci tenga molto a partecipare all’Isola e che quindi lui voglia darle questa possibilità e la Secondi gli ha subito urlato, con il suo spiccato accento romanesco, ”abbuggiardo”.

Quando l’inviato Alvin ha svelato che i concorrenti che si sono accoppiati avrebbero dovuto vivere sull’isola legati fisicamente l’uno all’altra ventiquattro ore su ventiquattro, Floriana Secondi si è inizialmente ironicamente legata a un palo presente sulla spiaggia pur di non stare insieme a Zequila. Per la coppia Floriana Secondi-Antonio Zequila l’esperienza all’Isola dei famosi si è rivelata subito intensa. I due sono stati gli ultimi eliminati nella prova leader, vinta poi da Gustavo e Jeremias Rodriguez: la prova consisteva nei naufraghi che avrebbero dovuto stare su una piattaforma che si sarebbe divisa e allargata e che avrebbero dovuto tenersi attaccati con le mani. I due argentini hanno avuto la meglio al foto-finish. L’ex gieffina e Antonio Zequila devono ora superare lo scoglio della nomination. I due sono stati infatti nominati dalla coppia leader e ora sono quindi al televoto insieme alle altre coppie formate da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni e Ilona Staller e Marco Melandri. Una delle tre coppie sarà eliminata.











