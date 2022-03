Gustavo Rodriguez, chi è il concorrente Isola dei Famosi 2022/ La lite che ha scatenato i giornali

Gustavo Rodriguez, Isola dei Famosi 2022: quella volta che arrivò la polizia…

Gustavo Rodriguez sarà tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2022 al fianco di suo figlio Jeremias. Di recente purtroppo è salito agli onori della cronaca anche per un episodio che lui stesso non avrebbe mai voluto che accadesse. Era il 18 dicembre 2018 quando all’abitazione di Brera abitata dalla famiglia Rodriguez giunsero le forze dell’ordine e un’ambulanza, allertate per le urla e gli schiamazzi proveniente dalla casa. Addirittura il padre di Belén, Cecilia e Jeremias si rese protagonista di lanci di oggetti dalla finestra. L’ex pastore venne portato in ospedale in evidente stato di alterazione, dovuto all’improvviso crollo emotivo che lo portò alle incontrollate urla e a queste incredibili azioni. L’avvenimento finì su tutti i giornali e circolarono anche voci di una possibile patologia che avrebbe causato le escandescenze di Gustavo. Tuttavia dopo l’increscioso episodio, sembra che il peggio sia passato e l’equilibrio sia tornato in casa Rodriguez.

Chi è Gustavo Rodriguez?

Gustavo Rodriguez è il padre della famosa showgirl argentina, trapiantata ormai da tanti anni in Italia, Belén, di Cecilia e di Jeremias. Nato in Argentina nel 1959, a differenza del figlio (concorrente della seconda edizione del Grande Fratello VIP, insieme alla sorella Cecilia, e della stessa Isola dei famosi, precisamente nella quattordicesima edizione, quando nacque la tanto chiacchierata relazione tra Jeremias e l’influncer italo statunitense Soleil Sorge), Gustavo Rodriguez è in assoluto alla sua prima esperienza in un reality show. In giovane età era musicista rock, tuttavia per amore modificò radicalmente il suo futuro. L’allora fidanzata Veronica, futura madre di Belén, Cecilia e Jeremias, figlia di ufficiale dell’esercito, anche per l’autorevole figura paterna non vedeva di buon occhio il possibile matrimonio con un uomo dalla carriera di musicista rock e quindi Gustavo abbandonò le velleità artistiche e cambiò drasticamente la sua vita diventato prete anglicano.

L’esperienza religiosa di Gustavo Rodriguez

L’esperienza religiosa durò fino a quando iniziarono a girare le prime provocanti foto della figlia Belén Rodriguez in lingerie: Gustavo fu posto davanti a una scelta, o Belén avrebbe dovuto rinunciare all’avvio della sua carriera in rampa di lancio o Gustavo Rodriguez avrebbe immediatamente dovuto dismettere l’esercizio ecclesiastico. Gustavo però non ebbe dubbi e decise di svestire l’abito talare per sostenere la sua primogenita nel suo percorso e nell’avanzamento della sua nuova professione. Nonostante tutto però la musica ritornò prepotentemente nella vita di Gustavo. Tutti ricordiamo la sua presenza sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2011, quando accompagnò alla chitarra l’esibizione canora di Belén, co-conduttrice di quell’edizione della kermesse musicale.

