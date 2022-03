Floriana Secondi, lite con Melandri e Ilona per il bacio di Giuda/ “Non lo accetto!”

Continua ad essere un fuoco che arde Floriana Secondi all’Isola dei Famosi 2022. La concorrente è agguerritissima e non ci sta a finire nel mirino degli altri, soprattutto quando si tratta di possibili nomination. È per questo che quyando i due eliminati di questa sera, Marco Melandri e Ilona Staller, scelgono di dare a Floriana e Zequila il bacio di Giuda – che è un primo voto per la nomination – lei si infuria, scatenando una nuova lite in palapa. “Da Ilona non lo accetto! Mi hai dato il bacio di Giuda e mi mandi in nomination?”, sbotta infatti Floriana, non accettando la votazione della Staller.

MARCO MELANDRI E ILONA STALLER ELIMINATI/ Lui: "Me lo aspettavo perché..."

Floriana e Zequila contro Marco Melandri: “Omertoso!”

L’ira però si focalizza su Melandri che, più di Ilona, attacca Floriana di essere stata incoerente, avendo detto cose poche carine su Zequila e ora appoggiandolo perché dalla sua parte contro Melandri. “Ma che ne sai tu di cosa ci siamo detti io e lui? Mi stai scendendo, non me l’aspettavo da te!” tuona allora Floriana. Zequila appoggia la sua compagna d’avventura, ricordando un episodio in particolare che riguarda Melandri in cui si sarebbe comportato da “omertoso”. I dissapori tra le due parti non si spengono: Melandri e Ilona lasciano la palapa mentre Floriana tiene a ribadire al pubblico di essere tante cose “ma non falsa e bugiarda!”

LEGGI ANCHE:

Marco Melandri e Manuela Raffaetà stanno insieme?/ "Sì" ma ci prova con CicciolinaIlona Staller e Marco Melandri, l'Isola dei Famosi 2022 si fa hot/ "Mi piace essere legato a te…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA