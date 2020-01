Floriana Secondi vs Fedro Francioni/ Lite a Pomeriggio 5: “Facevi rutti a tavola…”

Floriana Secondi e Fedro Francioni, concorrenti del Grande Fratello 3, si ritrovano a Pomeriggio 5 dando vita ad un’accesa discussione. Tutto nasce quando Barbara D’Urso trasmette il filmato del confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini con i releativi commenti di Antonella Elia e Antonio Zequila che hanno criticato l’aspetto fisico della showgirl. In studio, Fedro pensa che il linguaggio usato nei confronti di Valeria Marini non sia totalmente offensivo: “le hanno solo detto che è un cesso” – afferma Fedro. “Fedro ma questo che vuol dire? Le hanno detto che è enorme, che è grassa. Non si fa”, commenta Barbara D’Urso. L’ex gieffino, però, non cambia il proprio pensiero: “viviamo in un periodo in cui non si puì dire niente. Sarà stato poco elegante, però, adesso se uno dice porca loca l’associazione delle oche ti querela”, aggiunge Fedro.

FLORIANA SECONDI CONTRO FEDRO FRANCIONI, LITE A POMERIGGIO 5

Barbara D’Urso, non gradendo l’atteggiamento di Fedro Francioni ricorda il periodo in cui ha fatto il Grande Fratello. “Tu hai fatto il Grande Fratello con me, ti ricordi com’eri? Eri una palla e tu non sei mai stato preso in giro?“, chiede Barbara D’Urso. “Nessuno l’ha mai preso in giro, ero il suo atteggiamento che ci dava fastidio, faceva peti e rutti a tavola e questa cosa era fastidiosissima”, risponde Floriana Secondi. La vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, poi, rincara la dose: “non mi sorprende che lui dica che dire cesso ad una donna non abbia peso quando lui faceva i rutti a tavola quindi mi aspetto di tutto”. “Ah Floriana, non dire caz*ate”, replica Fedro. “Mi discpiace, ma negli anni non sei cambiato per niente perchè ci vuole una certa educazione e una certa etica quando si sta davanti alla televisione“, attacca ancora la Secondi. “Te che parli di etica ed educazione mi sembra di sognare“, risponde Fedro. “Nessuno di noi si può permettere di parlare delle cose private di Valeria Marini e Rita Rusic. Nessuno di voi ha diritto di dire certe parole su Valeria Marini e tanto meno sulla Rusic“, conclude la Secondi. “Sei una paracu*a Floriana”, chiude a sua volta Fedro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA